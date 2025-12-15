Cambiaghi dopo Bologna-Juventus (0-1): «Match equilibrato, la strada è quella giusta»

Ieri sera il Bologna di Vincenzo Italiano è uscito sconfitto dal match del Dall’Ara contro la Juventus, in quella che da sempre è una partita molto sentita per la tifoseria rossoblù: ai bianconeri di Luciano Spalletti è bastato un gol del subentrato Cabal per battere i padroni di casa 0-1. Anche questa volta la Vecchia Signora resta un tabù: è addirittura dal 1998, infatti, che i felsinei non vincono in casa contro la Juve.

Bologna-Juventus 0-1, il post partita di Nicolò Cambiaghi

Al termine del match, valida per il posticipo domenicale della quindicesima giornata di Seria A, Nicolò Cambiaghi ha parlato dalla sala stampa dello Stadio Dall’Ara. «Penso che stasera sia stata una partita equilibrata, ci siamo confrontati con un avversario molto forte e credo che l’abbiamo fatto nel modo giusto. Purtroppo abbiamo perso la partita per un dettaglio, in quel caso siamo stato un po’ disattenti» ha esordito il numero 28 rossoblù. In effetti è stato proprio a causa di una disattenzione difensiva che la Juve ha sbloccato la sfida: la retroguardia rossoblù si è dimenticata di Cabal, che ha battuto Ravaglia grazie a un colpo di testa perfetto su un corner battuto da Yildiz.

«Abbiamo fatto una buona partita, stasera non siamo riusciti a portare a casa i tre punti ma credo comunque che dovremo continuare su questa strada perché è quella giusta – ha proseguito l’esterno d’attacco classe 2000 – Stiamo molto bene sia fisicamente che mentalmente, veniamo da un bel periodo. Abbiamo avuto soltanto qualche piccolo intoppo ma ci siamo rialzati subito, vincendo anche in Europa. Oggi non siamo contenti ma ci può stare, la Juve è una grande squadra e contro di loro è sempre difficile».

Adesso tutta l’attenzione della squadra rossoblù è indirizzata alla Supercoppa italiana, in programma venerdì contro l’Inter. «Abbiamo quattro giorni per preparare la sfida: affrontiamo una squadra molto forte ma noi siamo lì per un motivo e ce lo siamo guadagnato. Faremo la nostra partita, siamo lì per vincere e vogliamo vincere» ha concluso Nicolò.

