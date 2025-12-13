Bologna-Juventus: I convocati di Vincenzo Italiano

Neanche il tempo di tornare a casa dopo la trasferta vittoriosa di Vigo che i ragazzi di Vincenzo Italiano già devono tornare in campo. Domani andrà in scena la partita sentitissima contro la Juventus, che al Dall’Ara non perde dal 1998 e richiama alla mente di tutti i tifosi il 3-3 tragico di due stagioni fa. Ragion per cui, per quanta possa essere la stanchezza, non ci sono scuse e non bisogna fare prigionieri: al resto ci penserà un Dall’Ara carichissimo, come al solito.

I grandi assenti sono i soliti quattro: Skorupski tra i pali, Vitik e Casale in difesa e Freuler in mediana. Nonostante queste assenze importanti, però, la profondità dei felsinei ha saputo stupire tutti, sopperendo alle enormi difficoltà difensive con soluzioni estemporanee. Lykogiannis e De Silvestri hanno già convinto da centrali e, con Lucumi alle prese coi problemi al tendine, sembra proprio che uno dei due dovrà ancora una volta accentrarsi. A meno che, ovviamente, lo staff tecnico non scelga di piazzare a sorpresa l’austriaco Markovic, prelevato dalla Primavera. La scelta sarebbe rischiosa, in un match così importante, ma chi siamo noi per precludere porte al futuro?

I convocati di Bologna-Juventus

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;

Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Markovic (75), Miranda, Zortea;

Centrocampisti:Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti:Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

