Bologna FC
Bologna-Juventus: I convocati di Vincenzo Italiano
Ecco le scelte di Vincenzo Italiano per la gara casalinga di domani sera contro la Juventus. Ci sarà una prima volta per un giovane
Neanche il tempo di tornare a casa dopo la trasferta vittoriosa di Vigo che i ragazzi di Vincenzo Italiano già devono tornare in campo. Domani andrà in scena la partita sentitissima contro la Juventus, che al Dall’Ara non perde dal 1998 e richiama alla mente di tutti i tifosi il 3-3 tragico di due stagioni fa. Ragion per cui, per quanta possa essere la stanchezza, non ci sono scuse e non bisogna fare prigionieri: al resto ci penserà un Dall’Ara carichissimo, come al solito.
I grandi assenti sono i soliti quattro: Skorupski tra i pali, Vitik e Casale in difesa e Freuler in mediana. Nonostante queste assenze importanti, però, la profondità dei felsinei ha saputo stupire tutti, sopperendo alle enormi difficoltà difensive con soluzioni estemporanee. Lykogiannis e De Silvestri hanno già convinto da centrali e, con Lucumi alle prese coi problemi al tendine, sembra proprio che uno dei due dovrà ancora una volta accentrarsi. A meno che, ovviamente, lo staff tecnico non scelga di piazzare a sorpresa l’austriaco Markovic, prelevato dalla Primavera. La scelta sarebbe rischiosa, in un match così importante, ma chi siamo noi per precludere porte al futuro?
I convocati di Bologna-Juventus
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;
Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Markovic (75), Miranda, Zortea;
Centrocampisti:Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti:Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook