Bologna-Juventus: ecco le designazioni arbitrali del match

Il Bologna si prepara ad affrontare la Juventus nella 15° giornata di Serie A, con l’obiettivo di fare punti contro una squadra in difficoltà e alla ricerca di una nuova identità.

Le designazioni arbitrali di Bologna-Juventus

A dirigere la partita sarà l’arbitro Massa, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Moro; quarto ufficiale sarà Zufferli. In sala Var sarà presente Mariani, con AVAR Di Bello. Una squadra arbitrale esperta che può garantire una gestione equilibrata e attenta degli episodi in campo.

Massa, internazionale FIFA dal 2014 e arbitro di grande esperienza in Serie A, è considerato uno degli arbitri più preparati e attenti del campionato.

Massa e i rossoblù

Il Bologna ha affrontato diverse partite arbitrate da Massa in Serie A: complessivamente, su 21 incontri, i rossoblù hanno ottenuto 8 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Un bilancio equilibrato che mostra come, nelle gare dirette da Massa, il Bologna abbia vissuto momenti di prestazioni positive alternate a partite più difficili.

