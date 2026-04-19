Da Torino una rincorsa all’Europa ancora possibile

Un rientro amaro quello vissuto da Birmingham, dove il Bologna sognava una storica rimonta ed ha invece dovuto affrontare un tonfo ancor più pesante. Oggi però il destino mette davanti alla squadra di Italiano, una sfida che può riaccendere una una rincorsa verso un Europa difficile ma ancora possibile. A Torino, contro la Juventus non è mai una partita banale. Lo sa anche Federico Bernardeschi che tornerà per la prima volta allo Stadium da ex.

Il ritorno dell’ex

Cinque stagioni, 183 presenze e 12 gol dal 2017 al 2022: per Berna Juventus – Bologna non può essere una partita come le altre. Non lo sarà perché l’amore che gli hanno dimostrato i suoi ex tifosi già nella gara d’andata è stato tento, e oggi sarà ancora di più. Ma durante i novanta minuti non ci sarà spazio per i sentimenti, l’ex di giornata dovrà essere traino per i suoi in modo da poter riaccendere una classifica che ha ancora speranze d’Europa.

Bernardeschi non calca il verde dello Stadium dal Maggio 2022, quando giocò la sua ultima gara in bianconero contro la Lazio. Da lì il trasferimento in Canada, Toronto.

Juventus – Bologna, il primo passo per una rincorsa possibile

Il pareggio di ieri sera tra Roma e Atalanta mette i rossoblù in una posizione di classifica che lascia ancora speranza: – 6 dal settimo posto (Atalanta) e -10 dal sesto (Roma). Raccogliere i tre punti a Torino rappresenterebbe un importante passo avanti e con ancora cinque gare da giocare, compreso lo scontro diretto con i bergamaschi alla penultima giornata, sarebbe una possibilità concreta di scalata.

La formazione felsinea dopo l’uscita dall’Europa League può concentrarsi su un solo obiettivo, utilizzare le settimane intere per preparare le partite e arrivare con il serbatoio pieno di energie. Dopo la stagione in Champions, quella in Europa League ora ritrovare l’Europa con un accesso in volata alla Conference rappresenterebbe un segnale importante sia per la piazza che per il campionato stesso.

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

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