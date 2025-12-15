L’uomo della domenica – Jhon Lucumì

Può, in una sconfitta come quella patita ieri sera in Bologna-Juventus dai Rossoblù, essere un difensore centrale il migliore della squadra? Si, se si chiama Jhon Lucumì. Il difensore colombiano, in una serata storta – per vari motivi – come quella vissuta al Dall’Ara del suo Bologna è risultato, ancora una volta, quasi salvifico.

È lui l’uomo della domenica, oggi. Per, appunto, la sua importanza, in generale, e la sua stoicità: non sta giocando assolutamente al massimo della sua condizione, e il cambio lo ha dimostrato. Ma, lui in primis, sa e vive questo momento difficile nella rosa dei Rossoblù, e non si tira indietro quando può. Con una Supercoppa all’orizzonte, quello che può dare in queste partite è la notizia migliore.

Jhon Lucumì, l’ultimo guerriero

È stata una partita strana Bologna-Juventus. Perché il Bologna, per una delle rarissime volte, non ha fatto il Bologna. Sembrava spento, e la risposta è quasi certamente nella stanchezza degli uomini di Vincenzo Italiano, che stanno dando tutto e sempre, spesso in numero ridotto per i vari infortuni. E, tra questi, l’unico (o comunque uno dei pochi) a dare la stessa sensazione è stato Jhon Lucumì.

Lucido in ogni occasione, pronto a coprire e a salvare in più di una situazione, tra primo e secondo tempo. Un leader, che è poi quello che gli si chiede di essere nella retroguardia Rossoblù. Tutto, inoltre, in una condizione precaria, per un fastidio al tendine che non gli dà tregua, e che costringe Italiano a centellinare le sue presenze: a Vigo, ad esempio, non ha messo piede in campo. Ancor di più, in queste condizioni, Lucumì è stato l’ultimo guerriero del Bologna.

Accendersi nei momenti giusti

E questo può essere il momento giusto. Anche nella difficoltà. Perché venerdì arriva la semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia, contro l’Inter, e in quale partita più di questa può servire il miglior Jhon Lucumì? Ecco perché è lui la buona notizia in una serata che ne ha date davvero poche. Perché arriva al momento giusto, come a “svegliare” un po’ tutti. Se si vuole sognare ancora, anche nelle difficoltà, bisogna essere tutti come il buon vecchio Jhon, da venerdì in poi.

