Bologna-Juventus, la moviola: Massa non sbaglia

Prima della sfida al Dall’Ara, la quindicesima giornata aveva portato più di una polemica arbitrale (a Torino, Roma, Milano). Massa, invece, dirige Bologna-Juventus senza commettere errori, giusto qualche svista ma non fondamentale per l’andamento delle partita. Vari gli episodi in area, condivisibili tutte le scelte dell’arbitro. Al VAR Mariani non deve fare molto se non confermare le decisioni di campo.

Contatti in area, ma non da rigore

Sullo 0-0 i Rossoblù reclamano un calcio di rigore per tocco di mano di Locatelli. Non c’è niente: le braccia del centrocampista juventino sono dietro la schiena, un eventuale tocco non sarebbe stato punibile. Nessun dubbio per Massa.

I Bianconeri invece protestano per una spinta in area di rigore di Lucumì su David. Il colombiano rischia tantissimo, ma spinge con una mano sola e questo rende il suo intervento non evidentemente punibile. Il direttore di gara non fischia nemmeno questo.

Lucumì è protagonista di altri due contatti in area: prima abbraccia Koopmeiners poi mette una mano in faccia a Conceicao. Ma sono entrambi leggeri e Massa lascia correttamente proseguire.

Fuorigioco di McKennie, rosso per Heggem

Giusta la decisione di annullare il gol di David. McKennie, che intercetta il tentativo di rilancio di Ravaglia per poi servire David, era oltre la linea dei difensori al momento del colpo di testa dell’attaccante canadese. L’assistente Moro alza subito la bandierina, Massa annulla per fuorigioco, il VAR conferma dopo un silent check.

Massa conclude la partita con 21 falli fischiati e 4 cartellini gialli estratti (3 per il Bologna, 1 per la Juventus). Al 69′ minuto arriva il rosso per Heggem. Il norvegese da ultimo uomo atterra Openda involato verso la porta: espulsione corretta per chiara occasione da rete negata .

