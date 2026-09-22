Bologna, vicino il lancio della terza maglia? Ecco le possibili anticipazioni

È tempo di sosta, e forse anche di novità. In casa Bologna, quest’ultime, per il campo sono arrivate ancor prima del previsto. Al di fuori, invece, potrebbero arrivare presto. Si, perché con l’arrivo dell’autunno solitamente ecco arrivare anche le terze maglie da gioco delle squadre, e anche quest’anno il Bologna sembra non voler essere da meno. Il sito Footy Headlines, in prima fila quando si tratta di anticipazioni di questo genere, sembra aver svelato quale sarà la novità in casa Rossoblù.

Bologna, in arrivo la terza maglia?

Ormai è diventata una piacevole tradizione. Forse non per tutti, in realtà, perché c’è chi è affezionato alla semplicità. Ma, per la maggior parte dei seguaci Rossoblù, inizia il periodo dell’attesa per conoscere se il Bologna svelerà una terza maglia, dopo le canoniche divise da “casa”, ovviamente in rosso e blu, e da “trasferta”, con la più la classica tonalità del bianco, unito dai richiami dei colori sociali del club.

Negli ultimi anni il club felsineo, al di là del gusto personale di ognuno, si è dimostrato all’avanguardia per quanto riguarda le terze divise. Famosa, in casa Bologna, la terza maglia dell’ultimo anno di Thiago Motta sotto le Due Torri, l’anno della Champions League: maglia che rimase imbattuta in quel di San Siro. Oppure, l’anno successivo, con trame rosso e blu più astratte, l’anno in cui la squadra vinse la Coppa Italia. Fino ad arrivare alla scorsa stagione, con un azzurrino che rimanda immediatamente alla notte dell’Olimpico, quando il Bologna batté la Roma ai supplementari negli ottavi di finale di Europa League.

In prima linea sulle anticipazioni per quanto riguarda il lato “moda” nel calcio è sempre presente il sito Footy Headlines, il quale pare aver “spoilerato” quale sarà per il Bologna la terza maglia della stagione 2026/2027 grazie al database SoFIFA di EA SPORTS FC 27. Una maglia anche questa diversa rispetto alle classiche, con tonalità di oro e una trama che richiama, pare, la Torre di Maratona.

💣⚡️ Bologna and Udinese 26-27 Third Kits Leaked via SoFIFA



That’s what I call an unexpected leak 👀https://t.co/OiJtIuDXl9 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 21, 2026

Per ora sono, ovviamente, solo anticipazioni, anche se solitamente quest’ultime, su questo sito, tendono ad essere poi confermate. L’esempio, in questo caso, è la maglia dell’Udinese: i friulani hanno presentato sui propri canali social oggi il terzo kit stagionale, ed è proprio quello anticipato dal sito web di origine tedesca, anch’esso prodotto da Macron.

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