Bologna-Torino, fischi al Dall’Ara: esplode il malumore dei tifosi

Al termine di Bologna-Torino, una pioggia di fischi ha inondato il Dall’Ara: le prime gocce hanno iniziato a cadere sul gol preso da Skorupski, ma si sono fatti più intensi dopo il triplice fischio di Guida. L’amarezza per l’avvio di stagione tormentato è ufficialmente il sentimento comune dei tifosi rossoblù.

Il sentimento dei tifosi dopo Bologna-Torino

Al di là di quello che accade dentro i cancelli di Casteldebole, è sul rettangolo verde del Dall’Ara che si può percepire il sentimento dei tifosi del Bologna. Ieri pomeriggio, dopo una partita che sembrava essere indirizzata verso la vittoria, il popolo si è espresso. Tre fischi per l’arbitri e migliaia dai seggiolini dello stadio verso una società che ha approcciato questo campionato in un modo decisamente discutibile.

Senza entrare nei meriti del mercato o nella scelta di cambiare l’allenatore dopo sole quattro giornate di campionato, quel che rimane è una prestazione calante, ancora una volta condizionata da un errore. La naturale conseguenza? I fischi dei tifosi.

Un malumore che cresce, partita dopo partita

Fischi che, come scrive Gianluca Sepe su Il Resto del Carlino, erano arrivati anche l’anno scorso nella partita contro la Roma. In quell’occasione di chiudeva il ciclo di Italiano e la squadra sembrava essersi ormai rassegnata all’idea che il campionato fosse finito.

Qualche mese dopo, al termine della quinta giornata di campionato, quei fischi si sono fatti ancora più assordanti. Il secondo pareggio, nessuna vittoria, per un totale di soli due punti in classifica. Un’altra partita casalinga che si aggiunge alla lunga fila di partite perse: l’ultimo successo risale infatti al 12 aprile ed è il 2-0 contro il Lecce.

“Siamo sempre con voi”

La squadra è andata sotto la Bulgarelli a fine gara. Mani sui fianchi e testa basa, ma presenti per un doveroso confronto a distanza che ha placato gli animi dei tifosi rossoblù. “Siamo sempre con voi” è la frase pronunciata dalla curva, testimone di una regola ferrea che rimane tale, oltre i risultati.

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