Sotto le Due Torri c’è un elefante nella stanza, e bisogna parlarne. Ad oggi, infatti l’attacco del Bologna sta avendo più di qualche difficoltà a sfondare, ed è un dato di fatto. I numeri non mentono: Piccoli, Dovbyk ed Enem hanno tutti collezionato un solo goal in questa loro campagna di Serie A, troppo poco per una squadra ambiziosa come il BFC.

Per sopperire alle loro mancanze, dunque Raffaele Palladino si è giocato la carta Odgaard da prima punta, ma la rete non l’ha ancora gonfiata. Quella che inizialmente era stata una chiara decisione obbligata, per via degli infortuni dei restanti centravanti nella rosa, si è pian piano trasformata in una scelta tecnica. E se le statistiche sono così esigue, forse qualcosa in più in estate poteva essere fatto.

Le future mosse del Bologna: pazienza in casa, occhi vigili all’esterno

Come riportato da Claudio Beneforti nell’edizione odierna di Stadio, il Bologna potrebbe dover ricorrere al mercato per supplire a un preoccupante stallo offensivo, ormai al centro di tutti i discorsi. Le criticità sono reali. Se da una parte, Dovbyk è ancora lontano dalla forma fisica ideale, non a caso anche con l’Ucraina ha solo assaggiato il campo; dall’altra, Enem risulta tutt’ora alle prese con una tendinite che non sembra lasciargli scampo.

Andando avanti: Piccoli è stato un investimento da ben 18 milioni, dunque la società felsinea continuerà a battere forte su di lui, nel tentativo si spremere quanto più da un giocatore che di qualità indubbiamente ne ha. Infine, Odgaard, come prima punta, fa sicuramente giocare bene la squadra, ma non aiuta nella produzione offensiva, e in più tira anche meno in porta rispetto ai suoi tempi da trequartista. Perciò, qualche valutazione andrà fatta.

Gennaio si avvicina, e con lui anche il mercato

Dopo aver guardato dalla panchina un’altra partita, Dovbyk e Moro iniziano a riflettere sulla propria permanenza in quel di Bologna. Come sottolineato da Marcello Giordano sul Resto del Carlino, per l’attaccante ucraino si registrano potenziali interessamenti da parte del Venezia e del Valencia.

Per il centrocampista croato, le sirene sono sempre estere, ma arrivano dalla Grecia; in particolare Aek, Olympiakos e Panathinaikos. Il regista cerca minuti da protagonista, ma sotto le Due Torri per ora Palladino non sembra essere dello stesso avviso. Le prossime settimane riveleranno i possibili movimenti in entrata e in uscita da Casteldebole.

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