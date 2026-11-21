Mister Palladino e il suo Bologna stanno letteralmente volando. Dal suo insediamento, i rossoblù hanno vinto cinque gare, pareggiato una partita e perso contro l’Inter. Un cambio di ritmo incredibile che ha riportato il club felsineo a ridosso della zona Europa.

La media punti è da Scudetto finora sotto la gestione del tecnico campano. I numeri dicono 2,28 punti a gara. Una statistica impressionante che racconta di una squadra che ha finalmente ritrovato fiducia, segna tante reti e soprattutto conquista punti a ripetizione. Ma non è tutto oro quello che luccica, pur essendo la squadra più che in salute. I dati difensivi del Bologna di Palladino sono ancora migliorabili.

Bologna, una sola volta a rete inviolata

Nonostante questa bellissima rincorsa, il Bologna, tra Palladino e Tedesco, ha mostrato importanti fragilità difensive che non sono migliorate dal tecnico di origine calabrese a quello campano. Le reti subite finora sono 14, ben più di una partita.

L’unica volta che la squadra felsinea è uscita dal campo a rete inviolata solo nella trasferta sarda contro il Cagliari. Una sfida dove, di fatto, i padroni di casa erano stati resi completamente nulla dal trio difensivo Darmian, Casale e Theate. Prestazioni difensive sufficienti, ma spesso condizionate dalle disattenzioni individuali (vedi quelle di Theate).

Segnali che non devono essere ignorati

Palladino e il suo staff non possono ignorare questi dati del loro Bologna. Qualcosa, inevitabilmente, andrà fatto. Perché i rossoblù, al di là delle reti subite, concedono tantissime occasioni agli avversari. E le rilevazioni statistiche, basate sui modelli degli expected goals, confermano queste sensazioni.

Anche quando vincono i rossoblù concedono tantissimo. Escludendo le gare della gestione Tedesco, con il tecnico di Mugnano di Napoli, i felsinei concedono 1,62 xG a partita. Il picco, come naturale che sia, è quello della sconfitta con l’Inter con oltre 3 xG concessi nella sconfitta casalinga per 1-3.

Bologna, gli xG concessi con Palladino

Partita xGA Bologna-Torino 1,14 Lecce-Bologna 1,49 Bologna-Inter 3,16 Cagliari-Bologna 0,52 Milan-Bologna 1,80 Bologna-Monza 1,79 Parma-Bologna 1,44 Totale 11,34

Fonte: xGEdge

Un avvertimento in vista del futuro

Il Bologna e Palladino, dunque, hanno tutti i dati per capire dove possono ancora migliorare. Le statistiche sulle occasioni concesse sono un monito verso il futuro. Se l’ambizione è quella di arrivare in zona Europa, bisognerà capire dove è necessario intervenire. Magari ricorrendo anche al mercato di gennaio.

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