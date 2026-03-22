Heggem dopo Bologna-Lazio (0-2): «Oggi abbiamo creato ma non siamo riusciti a finalizzare»

Nuovo stop in Serie A per il Bologna di Vincenzo Italiano, che questo pomeriggio ha ospitato al Dall’Ara la Lazio di Maurizio Sarri (gara valida per la trentesima giornata di campionagol. Gli ospiti si sono aggiudicati il match per 2 a 0: decisiva la doppietta di Kenneth Taylor, arrivata in seguito al rigore sbagliato da Orsolini.

Bologna-Lazio 0-2, il commento post-partita di Torbjørn Heggem: «C’era un po’ di stanchezza e loro ne hanno approfittato. Noi vogliamo tornare a vincere in casa»

«Abbiamo giocato un buon primo tempo, siamo partiti bene. Siamo riusciti a creare il nostro gioco e abbiamo anche avuto diverse occasioni» ha commentato il difensore rossoblù Torbjørn Heggem al termine della sfida.

«È stata una partita difficile: per 70′ siamo stati più solidi, creando occasioni, ma non siamo riusciti a finalizzare. Se avessimo segnato avremmo visto un’altra gara – prosegue il norvegese – All’inizio della ripresa, poi, siamo entrati troppo timidi e non abbiamo giocato con lo stesso ritmo del primo tempo».

Dopo la grande vittoria con la Roma, grazie alla quale i rossoblù hanno potuto strappare il pass per i Quarti di Europa League, è inevitabilmente subentrata un po’ di stanchezza. I biancocelesti, di conseguenza, ne ha approfittato. «Dopo la partita di giovedì sicuramente c’era un po’ di stanchezza – sottolinea Heggem – Tuttavia, non vogliamo crearci alibi: oggi eravamo scesi in campo per vincere. Nell’ultima parte della gara, però, la Lazio è stata brava ad approfittarne, segnando due gol».

Il difensore rossoblù è finalmente rientrato dopo un fastidio all’anca. «Io sto bene, sono contento di essere tornato a giocare dopo lo stop e sono pronto per fare la mia parte negli ultimi due mesi. Vogliamo ricominciare a vincere in casa davanti al nostro pubblico» conclude.

(Fonte: Bolognafc.it)

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