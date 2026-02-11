Bologna-Lazio 1-1 (2-5 d.c.r.) Castro: «Mondiale? Ora voglio fare di tutto per il Bologna, poi si vedrà»

Ancora una volta i rigori nel destino dei Rossoblù. Questa volta, però, la sorte non sorride al Bologna, che nella notte del Dall’Ara fallisce 2 penalty su 3 e cede ad una Lazio mai doma. Dopo il vantaggio di Castro, infatti, i campioni in carica della competizione vengono rimontati dal gol di Noslin prima, e dai rigori di Tavares, Dia, Marusic e Taylor poi, che costringono la squadra di Italiano a cedere la coccarda della competizione.

Bologna-Lazio: le parole di Santiago Castro

Uscire così fa male?

«Sì, certo. Noi secondo me abbiamo fatto una grande prestazione, mentre loro hanno fatto 2 o 3 tiri, non ricordo. Ma il calcio è così. Dobbiamo alzare la testa, pensare al Torino e continuare a lavorare.»

Come ci si approccia alla parte finale della stagione?

«Sinceramente non lo so. Adesso dobbiamo pensare a ciò che abbiamo fatto oggi e poi pensare a domenica, non c’è altro da dire. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo applicato le nostre idee ma in questo momento non riusciamo a fare punti o passare il turno. Manca qualche piccolo particolare, ma dobbiamo lavorare un po’ di più.»

L’uscita dalla Coppa Italia può essere un punto di ripartenza?

«Dipende, se oggi avessimo vinto questo poteva essere il punto di ripartenza. Nel calcio la differenza la fa se il pallone entra o non entra. Noi dobbiamo iniziare a dare un po’ di più perchè sembra sempre che non basti, che ogni volta tu debba dare quel 10% in più. Ci dobbiamo rialzare e continuare.»

È un tuo obiettivo il Mondiale?

«Si, uno pensa sempre alla Nazionale, ma adesso devo tenere la testa al 100% sul Bologna perchè sono un giocatore importante per la squadra. Se posso fare un gol, un assist, qualcosa, voglio farlo per il bene della squadra. Io come ho sempre detto faccio di tutto per il Bologna, poi se arriverà la convocazione con la Nazionale ne sarò fiero.»

