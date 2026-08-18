Il lunedì non ferma il popolo rossoblù: 25mila voci al Dall’Ara per il nuovo Bologna

La prima del Bologna al Dall’Ara si avvicina e il dato della prevendita racconta già qualcosa di (parzialmente) inaspettato: nonostante il debutto sia fissato per lunedì alle 18.30, sono attesi almeno 25mila rossoblù sugli spalti per Bologna-Lazio. Un numero che potrebbe ancora crescere nei prossimi giorni, ora che la vendita dei biglietti è stata aperta a tutti.

Bologna-Lazio: il Dall’Ara risponde presente

La corsa al posto al Dall’Ara era partita la scorsa settimana, inizialmente riservata agli oltre 20mila abbonati. Da quella base, in pochi giorni, si sono aggiunti altri cinquemila tifosi, conferma di un entusiasmo che va oltre le difficoltà legate a un giorno e a un orario tutt’altro che comodi.

Neppure il lunedì ferma i tifosi rossoblù

Lunedì alle 18.30 significa infatti fare i conti con il lavoro, gli spostamenti e, per chi arriva da fuori Bologna, con il traffico dell’inizio della settimana. Eppure il pubblico rossoblù aveva già scelto: esserci. La voglia di vedere all’opera il nuovo Bologna di Domenico Tedesco e l’attesa per l’esordio casalingo hanno prevalso su tutti gli ostacoli del caso. E ora la squadra rossoblù tornerà a godersi a pieno il proprio pubblico, sin dalla prima giornata.

L’attesa per il nuovo Bologna

Il Dall’Ara, dunque, si prepara ancora una volta a fare la sua parte. La stagione deve ancora cominciare, ma sugli spalti l’entusiasmo è già essere quello delle grandi occasioni. E quando lunedì pomeriggio il Bologna scenderà in campo contro la Lazio, saranno almeno 25mila le persone pronte a spingerlo, verso un unico obiettivo: tornare a vincere. Una prima sfida che avrà già il sapore casa, di quei lunedì che, invece, sanno domeniche in famiglia.

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