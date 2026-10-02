Derby domenicale per Orsolini: amichevole tra Bologna e Ascoli

Domenica di derby per Riccardo Orsolini: il Bologna giocherà un’amichevole contro l’Ascoli e per il numero sette rossoblù sarà un vero ritorno alle origini. Un test mascherato da allenamento congiunto tra i due club, che si sfideranno a a Casteldebole a porte chiuse.

La formazione guidata da Francesco Tomei, ancora fresca da promozione in Serie B ottenuta dopo cinque giornate di torneo cadetto, oggi occupa la quarta posizione in classifica insieme al Modena.

Bologna, amichevole con l’Ascoli a porte chiuse

Quale periodo migliore se non la sosta per mettersi alla prova con un’amichevole? Specie per Riccardo Orsolini, ascolano di Rotella, cresciuto nel vivaio bianconero e diventato grande proprio con il suo Ascoli. Un legame molto forte: ne è stata la riprova la sua presenza lo scorso aprile allo stadio Morgagni di Forlì per mischiarsi tra i tifosi ascolani.

Direzione inversa, invece, per Daniele Corazza. Bolognese, papà di Tommaso Corazza, il terzino rossoblù che quest’anno è in prestito al Vicenza. Per diciannove stagioni, Daniele è stato uno dei pilastri del settore giovanile di Casteldebole. Da luglio è a capo del vivaio dell’Ascoli.

Casteldebole, continuano gli allenamenti

Nel frattempo, a Casteldebole continuano gli allenamenti. Raffaele Palladino è al lavoro con i rossoblù rimasti a casa, tranne Emil Holm. Nella giornata di ieri, lo scandinavo si è sottoposto ad un’operazione che lo terrà fermo dai quattro ai sei mesi a causa di una lesione tendinea alla coscia destra. Come scrive Il Resto del Carlino, a regime ridotto anche Jens Odgaard. Il danese è alle prese con una lesione ai flessori della coscia destra: il suo nome non comparirà nella lista dei convocati per la sfida di Lecce dell’11 ottobre.

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