Bologna, che fine hanno fatto? Il presente di Vignato, Juwara e Cristaldo

Quando arrivi e le giocate riescono, il tuo carattere e stile di gioco si impongono nella realtà del massimo livello professionistico, non sei ancora arrivato. Probabilmente è una costruzione errata in partenza. Il viaggio prosegue e l’attenzione ai dettagli non deve rallentare. Questa potrebbe essere una declinazione che permetterebbe minori sorprese di sorta. A ciò contribuiscono anche televisioni e giornali, che alimentano il flusso di notizie e prime pagine per chi si ritaglia uno spazio, per chi è nuovo – sostanzialmente – e colpisce l’interesse generale. Ricordate Emanuel Vignato? Il talentino emerso anni fa, di cui si parlava un gran bene. Il classe 2000 si è accasato al Forte Virtus, secondo livello nazionale degli Emirati Arabi Uniti, in prestito dal Pisa.

Vignato passò da Bologna, acquistato nel gennaio 2020 dal Chievo per 1 milione e 100 mila euro. Terminò la stagione in prestito proprio a Verona e si giocò le sue carte sotto le Due Torri. Rimase 2 anni e mezzo, collezionando 67 presenze segnando alla Reggina in Coppa Italia e a San Siro contro l’Inter. Nel gennaio 2023 si trasferì in prestito all’Empoli. Un anno dopo lasciò definitivamente Bologna per il Pisa, che lo pagò 400 mila euro. Da lì partì l’infinita girandola di prestiti: Salernitana, AE Larisa (Grecia), Akritas Chloraka (Cipro) e infine, arrivando ai giorni nostri, Forte Virtus.

Bologna, gli altri calciatori della lista

Come scrive Emilio Marrese sulle colonne dell’edizione odierna di Repubblica, «un conto è giocare in Serie A e un altro essere un giocatore di Serie A». Della serie: va bene il talento, ottima la fantasia, ma non basta. È sempre stato così e probabilmente, appartiene alle regole fisse che governano il calcio.

A proposito di meteore: anche Musa Juwara segnò all’Inter. Il gambiano fu uno degli artefici della vittoria al Bologna (2-1) nel luglio 2020. Veltroni venne a intervistarlo, insieme all’altro Musa, Barrow. Il giornalista si fece raccontare dell’esodo e conseguente approdo in barcone sulle coste siciliane. Juwara arrivò in Under 19 rossoblù nell’estate 2019. Anche qui il filo comune è il Chievo, club da cui fu acquistato il cartellino del gambiano classe 2001, per 500 mila euro. Dopodiché tre prestiti: Boavista, Crotone e Odense BK in Danimarca. Nel paese scandinavo si trasferì gratuitamente (al Vejle BK) nel 2023. Due anni più tardi il Pogon Szczecin credette in lui, acquistandolo per 850 mila euro. Attualmente gioca nella stessa squadra in Polonia, nella città di Stettino (in Ekstraklasa, primo livello nazionale polacco).

Il più recente è Orji Okwonkwo. Il nigeriano classe 1998 è attualmente svincolato, dopo il termine del suo contratto che lo legava al Bologna, il primo luglio 2026. Brescia, Reggina, Montreal, Reggiana, Cittadella, Pescara. Nel mezzo una squalifica biennale a causa della pomata Clostebol, la stessa utilizzata da Sinner.

E come dimenticare l’argentino Jonathan Cristaldo, ritiratosi al termine della scorsa stagione sportiva. La sua ultima squadra? Il Club Independiente Petrolero, in Bolivia.

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