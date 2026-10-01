Fisioterapista delle giovanili rossoblù racconta il suo calvario: «Mihajlović è un esempio anche se non l’ho mai conosciuto di persona

Il male è male, non è necessario girarci attorno. Affrontare una delle sfide più grandi che l’essere umano possa superare è simbolo di tenacia e tanta forza votata alla volontà. Questa è in parte, la storia di Ludovico Riccioli, fisioterapista delle giovanili del Bologna. Il 29enne nell’aprile scorso ha scoperto di avere un linfoma primitivo del mediastino non Hodgkin, una forma aggressiva di tumore del sangue. Riccioli ha confessato di aver visto nella figura di Siniša Mihajlović un esempio. La malattia è ora in remissione e il ragazzo è tornato al lavoro. Il Bologna da parte sua ha affiancato un medico della società a Riccioli in occasione di esami e visite, stringendosi attorno al ragazzo.

Riccioli: le parole del ragazzo

Il fisioterapista rossoblù ha raccontato i mesi successivi alla scoperta del tumore sulle colonne del Resto del Carlino. «Durante la malattia ho iniziato a sfruttare i profili per fare video su come ho affrontato il tumore e nonostante tutto sono comunque riuscito ad allenarmi con modalità e impegno modulati in base alla mia patologia. Questo è stato molto importante, anche per aiutare altre persone nella mia condizione, per trasmettere il messaggio per cui anche in una situazione così grave c’è la possibilità di non lasciarsi andare. Hanno iniziato a scrivermi tanti giovani che stavano attraversando lo stesso calvario, oppure le loro madri.

Mihajlović per me è un esempio anche se non l’ho mai conosciuto di persona. Durante la malattia ho rivisto i suoi video, le sue interviste. Lui ha dimostrato una forza immensa e me l’ha trasmessa in un momento difficile, è stato un esempio. E anche suo figlio Miroslav mi ha fatto sentire la sua vicinanza venendomi a salutare».

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