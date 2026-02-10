Bologna-Lazio: un solo colore sugli spalti del Dall’Ara (Il Resto del Carlino)

Il conto alla rovescia è iniziato: domani sera, alle 21, il Dall’Ara sarà teatro del quarto di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, una sfida secca che vale il pass per la doppia semifinale contro l’Atalanta.

Alla vigilia del match, Vincenzo Italiano incontrerà la stampa nel pomeriggio a Casteldebole per presentare una partita che può svoltare un momento no della stagione rossoblù. Intanto, sul fronte biglietti, la vendita ha registrato un’accelerazione nelle ultime ore: sono 14.500 i tagliandi già staccati.

Bologna-Lazio, con un Dall’Ara quasi tutto rossoblù

Una gara che, di fatto, avrà una cornice tutta bolognese. Per motivi di ordine pubblico, infatti, l’accesso allo stadio è vietato ai residenti nel Lazio e la curva ospiti rimarrà chiusa. Un provvedimento che renderà l’atmosfera ancora più casalinga per i rossoblù.

I numeri non parlano di un tutto esaurito, ma chi sarà sugli spalti è pronto a farsi sentire. Nonostante una risposta iniziale piuttosto prudente, l’attesa cresce e il Dall’Ara dovrà spingere il proprio Bologna verso un traguardo che dovrà difendere a denti stretti e nervi saldi.

Prima la Coppa, poi il campionato

Lo sguardo è puntato anche sul prossimo impegno di Serie A. Per la gara di domenica allo stadio Grande Torino, la curva ospiti sarà regolarmente aperta, ma riservata ai tifosi non residenti a Bologna e provincia.

Ora, però, tutta l’attenzione è sulla Coppa Italia. Una partita secca, una serata da vivere fino all’ultimo pallone e un obiettivo che può davvero cambiare l’assetto di una squadra, oggi poco sicura di sé. C’è una coppa, che il Bologna deve continuare a inseguire con tutte le forse, ritrovando – e non sarebbe male – quell’entusiasmo che sembra aver smarrito.

Fonte: Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook