Si allungano i tempi di recupero per Zaccagni: non ci sarà per Bologna-Lazio

Mercoledì sera alle ore 21, il Bologna torna a giocare al Dall’Ara contro la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo la brutta sconfitta di ieri contro il Parma, e in generale dopo il crollo registrato in campionato, i rossoblù devono necessariamente rialzare la testa. L’obiettivo è uno solo: proteggere con le unghie e con i denti quella coppa conquistata il 14 maggio scorso all’Olimpico.

Bologna, c’è una coppa da difendere

I rossoblù vogliono ritornare alla vittoria e soprattutto, vogliono tornare a festeggiare con il pubblico di casa che non sente riecheggiare “Poetica” dal 4 dicembre, quando i gol di Rowe e Castro regalarono al Bologna l’accesso ai quarti di Coppa Italia.

Per accedere alla semifinale – che in caso di passaggio del turno sarà contro l’Atalanta – il Bologna dovrà prima vedersela con la Lazio di Sarri. In campionato, i capitolini sono attualmente all’8° posto con 33 punti, a tre di distanza dal Bologna fermo in 10° posizione.

A rallentare il percorso del club di Lotito è stata, tra le altre cose, l’assenza prolungata di Mattia Zaccagni. Il numero 10 è infatti ai box dal 30 gennaio a causa di un problema muscolare all’addome. Secondo le tempistiche stimate in un primo momento, il giocatore sarebbe dovuto rientrare proprio in questo periodo, tra la seconda e terza settimana di febbraio, ma ora le cose sembrano essere cambiate.

L’infortunio di Zaccagni è più grave del previsto, salterà Bologna-Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, la lesione rimediata da Zaccagni sarebbe più seria del previsto e dopo aver saltato la trasferta di ieri contro la Juventus, il capitano dei biancocelesti non sarà disponibile nemmeno per la gara di mercoledì al Dall’Ara.

Per il Bologna è sicuramente un grande vantaggio da non sprecare. È infatti grazie a Zaccagni e al suo gol all’80’ che la Lazio ha superato gli ottavi di Coppa Italia battendo il Milan per 1-0.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook