Bologna FC
Bologna-Lazio, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni
I rossoblù ospitano al Dall’Ara i biancocelesti di mister Sarri con l’intento di dare continuità ai recenti ottimi risultati e ovviamente al successo di Europa League contro i cugini giallorossi.
Da una romana all’altra, dall’Olimpico al Dall’Ara. In pochi giorni il Bologna si confronta con la Roma prima e la Lazio. Dall’Europa League al campionato con l’idea di proseguire sull’onda lunga degli ultimi successi. Soprattutto quello contro clamoroso in casa dei giallorossi che è valso il passaggio ai quarti di finale della seconda competizione.
Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Lazio.
Bologna-Lazio: data, orario, luogo e dove vederla
- Competizione: Serie A, 30^ giornata;
- Partita: Bologna-Lazio;
- Data: domenica 22 marzo 2026;
- Orario: 15:00;
- Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;
- Canale TV: DAZN 215 su Sky e DAZN 2;
- Piattaforma streaming: DAZN.
Le probabili formazioni
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Vincenzo Italiano.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Belahyane; Isaksen, Maldini, Cancellieri. Allenatore: Maurizio Sarri.
A che punto siamo?
In casa Bologna si respira aria pulita, aria di felicità, la squadra è reduce da un successo importantissimo quello di Roma, ma ora il campionato gli mette di fronte la Lazio. La volontà della squadra di mister Vincenzo Italiano è quella di provare a rimontare ancora qualche punto per avvicinarsi al 7° posto dell’Atalanta.
Soprattutto, un successo in casa contro i biancocelesti prima della sosta metterebbe un punto esclamativo all’ultimo mese e mezzo della squadra felsinea. In casa, contro una Lazio rimaneggiata, Ferguson e compagni possono davvero ambire a mettere a segno il sesto successo nelle ultime sette gare.
Dall’altra parte la Lazio, seppur con tante assenze, cerca con di dare continuità al successo casalingo contro il Milan. La squadra di Sarri, pur con tutte le difficoltà di questa annata, sta provando a fare il massimo sforzo per raggiungere la miglior posizione possibile in classifica.
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