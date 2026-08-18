Il countdown è finito, il Bologna torna a giocare una gara ufficiale e comincia la nuova stagione 26/27 nel prossimo fine settimana al Dall’Ara contro la Lazio. I rinnovati rossoblù di mister Domenico Tedesco sfidano i biancocelesti guidati dall’ex CT Gennaro Gattuso.

Comincia così una annata calcistica diversa da tutte le ultime, in cui i rossoblù non hanno più le coppe e nessuna certezza, visto il rivoluzionario cambio di panchina. Dall’altra parte i capitolini si affidano all’ex CT e sono all’alba di una nuova stagione, ma arrivano alla sfida già in un ambiente più che complicato con una contestazione alle spalle ormai costante.

Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Lazio.

Bologna-Lazio: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 1^ giornata;

Serie A, 1^ giornata; Partita: Bologna-Lazio;

Bologna-Lazio; Data: lunedì 24 agosto 2026;

lunedì 24 agosto 2026; Orario: 18:30;

18:30; Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Stadio Renato Dall’Ara, Bologna; Canale TV: Zona DAZN su Sky;

Zona DAZN su Sky; Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Helland, Heggem, Miranda; Bernardeschi, El Azzouzi, Ferguson; Orsolini, Piccoli, Rowe. Allenatore: Domenico Tedesco.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Noslin, Dia, Zaccagni. Allenatore Gennaro Gattuso.

A che punto siamo?

Prima giornata e pochissime indicazioni da parte del Bologna, che arriva alla sfida con la Lazio dopo un pre-campionato non positivo. Un match che deve però dare le risposte che il “calcio d’agosto” non aveva ancora dato. Non fosse altro che la sfida è la prima ufficiale della stagione per i rossoblù.

Mister Tedesco avrà tutti a disposizione. Di sicuro potrà contra su tutti colore che in questa preparazione ha considerato i giocatori più pronti per giocare nell’undici titolare del suo Bologna 2026/27.

Dall’altra parte, invece, la Lazio di Gattuso arriva alla prima giornata di campionato a Bologna sotto auspici non positivi. I biancocelesti infatti hanno perso all’esordio ufficiale stagione contro il Mantova (formazione di Serie B) per 0-2, uscendo prematuramente dalla Coppa Italia.

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