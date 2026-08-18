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Bologna-Lazio, dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, streaming e probabili formazioni
Il debutto dei rossoblù di Tedesco è alle porte: i felsinei sfidano i biancocelesti di Gattuso al Dall’Ara. Tutto sulla prima giornata tra rossoblù e capitolini, con novità e attese ora.
Il countdown è finito, il Bologna torna a giocare una gara ufficiale e comincia la nuova stagione 26/27 nel prossimo fine settimana al Dall’Ara contro la Lazio. I rinnovati rossoblù di mister Domenico Tedesco sfidano i biancocelesti guidati dall’ex CT Gennaro Gattuso.
Comincia così una annata calcistica diversa da tutte le ultime, in cui i rossoblù non hanno più le coppe e nessuna certezza, visto il rivoluzionario cambio di panchina. Dall’altra parte i capitolini si affidano all’ex CT e sono all’alba di una nuova stagione, ma arrivano alla sfida già in un ambiente più che complicato con una contestazione alle spalle ormai costante.
Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Lazio.
Bologna-Lazio: data, orario, luogo e dove vederla
- Competizione: Serie A, 1^ giornata;
- Partita: Bologna-Lazio;
- Data: lunedì 24 agosto 2026;
- Orario: 18:30;
- Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;
- Canale TV: Zona DAZN su Sky;
- Piattaforma streaming: DAZN.
Le probabili formazioni
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Helland, Heggem, Miranda; Bernardeschi, El Azzouzi, Ferguson; Orsolini, Piccoli, Rowe. Allenatore: Domenico Tedesco.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Noslin, Dia, Zaccagni. Allenatore Gennaro Gattuso.
A che punto siamo?
Prima giornata e pochissime indicazioni da parte del Bologna, che arriva alla sfida con la Lazio dopo un pre-campionato non positivo. Un match che deve però dare le risposte che il “calcio d’agosto” non aveva ancora dato. Non fosse altro che la sfida è la prima ufficiale della stagione per i rossoblù.
Mister Tedesco avrà tutti a disposizione. Di sicuro potrà contra su tutti colore che in questa preparazione ha considerato i giocatori più pronti per giocare nell’undici titolare del suo Bologna 2026/27.
Dall’altra parte, invece, la Lazio di Gattuso arriva alla prima giornata di campionato a Bologna sotto auspici non positivi. I biancocelesti infatti hanno perso all’esordio ufficiale stagione contro il Mantova (formazione di Serie B) per 0-2, uscendo prematuramente dalla Coppa Italia.
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