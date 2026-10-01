Calciomercato Bologna, è fatta per Matteo Darmian

Matteo Darmian ha convinto il Bologna e sarà prestissimo un nuovo calciatore rossoblù. Il club e i suoi agenti in questi minuti hanno definito tutti i dettagli del suo approdo sotto le Due Torri. Il giocatore classe 1989, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, firmerà presto il suo nuovo contratto.

Il giocatore, senza contratto dallo scorso 30 giugno dopo l’addio all’Inter a scadenza naturale del proprio accordo, riparte dai rossoblù. Matteo si era offerto immediatamente alla società felsinea nel momento in cui è venuta alla luce la grave entità dell’infortunio di Emil Holm, che oggi si è sottoposto all’operazione chirurgica che lo terrà fuori per un lunghissimo periodo.

I dettagli dell’accordo tra Darmian e il Bologna

Matteo Darmian firmerà con il Bologna un accordo di un anno, fino al termine di questa stagione: scadenza 30 giugno 2027. Il club e il giocatore si daranno anche la possibilità, qualora ci fosse soddisfazione reciproca, di andare avanti ancora un altro assieme.

La società e l’entourage dell’ex Manchester United hanno incluso nel contratto l’opzione di rinnovo per una nuova annata. Ovviamente, l’eventuale nuova scadenza sarebbe il 30 giugno 2028, al termine della stagione sportiva 2027/28.

L’ingaggio pattuito dovrebbe invece essere in un raggio di 800 mila-1 milione netto di euro all’anno.

Il rinforzo scelto dal club rossoblù

Per l’organico di mister Palladino, pronto a passare definitivamente alla difesa a tre, l’arrivo del giocatore è un rinforzo importantissimo. Matteo è un giocatore molto duttile che può ricoprire due posizioni diverse sul settore di destra (il suo preferito, anche se può giocare all’occorrenza anche a sinistra).

Darmian nel Bologna arriva per sostituire numericamente l’infortunato Holm. Tuttavia, ha la possibilità per caratteristiche ed esperienza anche e soprattutto di ricoprire il ruolo di braccetto di destra del trio della retroguardia rossoblù.

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