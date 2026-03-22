Rotazioni e intensità: le scelte d’attacco di Vincenzo Italiano per la sfida con la Lazio

A poche ore dalla serata magica dell’Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara ad ospitare la Lazio in campionato. La squadra di Sarri è in un buon momento di forma, così come i rossoblù, reduci dal passaggio ai quarti in Europa League e dalla vittoria per 1-0 con il Sassuolo. Il periodo è intenso, quattro gare nelle ultime due settimane ma con alle porte la sosta per le nazionali prima di un nuovo tour de force che metterà in mezzo la doppia sfida con l’Aston Villa.

Il terzetto d’attacco

Che Italiano non abbia un undici predefinito è cosa nota a tutti, ma questa volta gli indizi riguardo ai tre lì davanti sono veramente pochi. In questo momento il terzetto così detto titolare è composto da Rowe – Castro – Bernadeschi, ma stanno salendo di colpi anche Cambiaghi – Dallinga – Orsolini. Senza dimenticarsi che ci sarebbe anche un Dominguez sempre pronto ad entrare in rotazione.

L’impiego all’Olimpico

Negli oltre 120 minuti giocati giovedì sera all’Olimpico è stato Federico Bernardeschi a tenere il campo per più tempo con 83 minuti. Seguono Castro e Rowe con 77, l’ex Marsiglia a dire il vero sembrava averne ancora e per questo non è sembrato particolarmente entusiasta della sostituzione, chissà che non possa essere titolare anche per Bologna – Lazio.

Dalla panchina Dallinga e Cambiaghi hanno messo insieme 55 minuti di gioco, con annessa combinazione che ha portato al gol vittoria del 4-3. Il meno utilizzato è stato Orsolini con 49 minuti, il numero 7 non ha brillato particolarmente ma segue comunque un trend di crescita positivo.

Il momento di scegliere per Bologna – Lazio

Al momento sembra che Italiano non abbia ancora sciolto le riserve e possa anzi arrivare alle sue conclusioni solamente poco prima della riunione tecnica di stamattina. Il calcio d’inizio è fissato per le 15 al Dall’Ara e il mister sembra essere improntato all’utilizzo di chi gli può dare più certezze a livello fisico per poter continuare a proporre l’intensità vista contro i giallorossi anche questo pomeriggio.

Fonte: Claudio Beneforti – Stadio

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