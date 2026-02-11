Orso, serve un toc toc da semifinale!

Oggi alle 21 si torna a giocare al Dall’Ara, ma se è vero che tutte le partite sono importanti, quella di stasera ha un valore molto diverso. Contro la Lazio, il Bologna ha una Coppa Italia da proteggere e la deve difendere mettendo in campo quella grinta che in campionato è completamente scomparsa.

Bologna-Lazio: l’occasione per rinascere

I numeri preoccupano e parlano da sé: 6 pareggi, 7 sconfitte e 1 vittoria nelle ultime 12 gare. Numeri impensabili rispetto alla prima parte di stagione in cui i rossoblù conquistarono 24 punti nelle prime 12 partite.

Ma oggi è diverso. Oggi è la grande occasione per rinascere e trovare quella spinta che il 14 maggio scorso fece sollevare il trofeo ai rossoblù. Il Bologna deve ritrovare la strada giusta e, per farlo, deve prima ritrovare le sue certezze.

Italiano chiede a Orsolini di brillare

Per Bologna-Lazio di oggi, l’uomo che deve illuminare la notte al Dall’Ara è Riccardo Orsolini. Il numero 7 è infatti il giocatore che dal nulla può tirare fuori una gemma preziosa, è quello che ha il gol più addosso e quello che, se in giornata, è sicuramente “l’uomo da battere” per gli avversari.

Domenica scorsa, quando è entrato nell’ultimo quarto d’ora di Bologna-Parma, Orsolini si è reso da subito pericoloso con un tiro sul palo interno che ha fatto tremare Corvi.

Bologna-Lazio: oggi un primo passo per ricostruire il fortino Dall’Ara

Ecco, il Bologna stasera si aspetta esattamente questo Orsolini. Il Dall’Ara vuole il toc toc decisivo per bussare alle porte della semifinale che, in caso di passaggio di turno – i rossoblù giocheranno contro l’Atalanta.

Lo stadio rossoblù vuole tornare a sognare e soprattutto vuole tornare ad essere un fortino per i felsinei. Troppi punti sono stati persi tra le mura di questo stadio che, proprio lo scorso anno, è stato il dodicesimo uomo in campo di Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi. Bologna, ripartiamo mattone dopo mattone a costruire il muro, ripartiamo da stasera, ripartiamo dalla Coppa Italia.

