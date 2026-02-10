Bologna-Lazio, un quarto che vale doppio

Domani sera alle 21 il Dall’Ara ospita una sfida che pesa più di novanta minuti. Bologna e Lazio si giocano l’accesso alle semifinali di Coppa Italia in una gara secca, senza appello. Per i rossoblù è molto più di un quarto di finale: è la possibilità di dare una svolta a una stagione complicata e di tenere aperta la porta europea attraverso il percorso più rapido possibile.

Coppa Italia come via più breve

C’è chi guarda al campionato e chi sogna un cammino europeo passando dall’Europa League, ma sulla carta la strada meno lunga resta la Coppa Italia. Vincere la competizione garantirebbe al Bologna l’accesso diretto all’Europa League e, con appena quattro partite, il traguardo sarebbe nuovamente alla portata. Non semplice, considerando il momento della squadra, ma nemmeno impossibile: Lazio prima ed eventualmente Atalanta dovranno comunque passare dal Dall’Ara. E in una gara secca, si sa, tutto può cambiare.

Una Coppa Italia che parla rossoblù

La storia della competizione sorride al Bologna quando incrocia la Lazio: in undici confronti complessivi di Coppa Italia, i rossoblù hanno raccolto sei vittorie, tre pareggi e soltanto due sconfitte. Numeri che raccontano un bilancio decisamente positivo e che alimentano la speranza di aggiornare ulteriormente la statistica. L’ultimo incrocio a eliminazione diretta, però, non è un ricordo felice: il 19 gennaio 2023, all’Olimpico, il Bologna di Motta si arrese alla rete di Felipe Anderson al 33’, con una difesa composta da Soumaoro e Sosa.

Attenzione alla Lazio di oggi

Lo sguardo, però, va al presente. In campionato le due squadre si sono già affrontate all’Olimpico, chiudendo sull’1-1. A sbloccare il match fu Isaksen al 38’, ma la risposta rossoblù arrivò immediatamente grazie all’azione di Zortea e alla conclusione vincente di Odgaard. Nella ripresa il ritmo calò e la partita si spense senza ulteriori scossoni. Il ritorno in Serie A è già fissato per il weekend del 21-22 marzo, ancora al Dall’Ara, ma prima c’è una sfida che non ammette rinvii.

Il precedente dei quarti che fa sognare

Per ritrovare un quarto di finale tra Bologna e Lazio bisogna tornare alla stagione 1980-1981. All’epoca si giocava su andata e ritorno. Il primo atto, il 4 marzo all’Olimpico, si chiuse con un netto 2-0 per il Bologna grazie ai gol di Paris, su rigore contro Nardin, e Fiorini. Il ritorno al Dall’Ara confermò la superiorità rossoblù: Garritano sbloccò la gara al 44’, poi Marocchi firmò il raddoppio al 67’. Il cammino si fermò in semifinale contro il Torino, soltanto dopo i supplementari.

Viaggio nella memoria della competizione

Scorrendo all’indietro l’album dei ricordi emergono altri incroci significativi. Il 30 agosto 1989, nel secondo turno, il Bologna di Maifredi eliminò la Lazio di Materazzi dopo una sfida lunghissima: 0-0 nei tempi regolamentari, gol di Bruno Giordano al 91’, risposta rossoblù con Marronaro e rete finale di Amarildo ai supplementari che rese meno amaro il passivo. Nell’agosto del 1981, invece, un pareggio per 1-1 nel girone, con Paris a rispondere al vantaggio iniziale di Ferretti.

Dalle origini alla sfida di domani

Le prime sfide di Coppa Italia risalgono al 1960. In quel quarto di finale a Bologna segnarono Carradori e un’autorete di Janich, poi Renna completò la rimonta laziale prima del pareggio di Pozzan che portò la gara ai supplementari. A decidere tutto fu Mattei al 109’. In panchina sedevano Alasio per il Bologna e Bernardini per la Lazio, una figura destinata a lasciare un segno importante nella storia rossoblù.

Domani si aggiungerà un nuovo capitolo. E chissà che non sia uno di quelli destinati a rimanere nella storia.

Fonte: Più Stadio, Davide Centonze

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook