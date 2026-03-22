Forse, per i rossoblu, non è il momento più fortunato dal punto di vista infortuni. L’emergenza che era rientrata, liberando del tutto i box del Dall’Ara, ora è tornata a preoccupare con quattro stop in una settimana. A Reggio Emilia si sono fermati De Silvestri e soprattutto Skorupski. Poi, negli ultimi giorni, Pobega e Odgaard. L’azzurro, uscito dolorante a Roma, ha riportato un risentimento all’ileopsoas destro, mentre Jens è fermo a causa della coscia sinistra. Come giocherà, dunque, il Bologna contro la Lazio?

La scelta di oggi

Sappiamo che spesso è stata la difesa a togliere parecchie castagne dal fuoco per mister Italiano. Così, ecco che gran parte della linea è ancora vittima di riflessioni attente. Se sappiamo che in porta giocherà Ravaglia e sulla sinistra Miranda, le certezze per il reparto finiscono qui. A destra, infatti, se la giocano Joao Mario, leggermente favorito, e Zortea, mentre al centro c’è il nodo Lucumi. Il cafetero dovrebbe riposare, lasciando spazio a Heggem e riprendendo energie dopo gli sforzi delle ultime giornate.

Una difesa tutta da scoprire

Accanto all’ex West Brom, spazio a Vitik, Casale o Helland. Anche se la coppia norvegese intrigherebbe parecchio, sembra più probabile che in campo vada uno dei primi due. In più, l’impressione è che la grande chance di Eivind debba ancora arrivare, verso fine stagione. Insomma, a poche ore dal match è ancora tutto apertissimo, come sempre vista la filosofia del tecnico di Karlsruhe.

Fonte: Stadio, Dario Cervellati

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