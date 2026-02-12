Nella notte del Dall’Ara la luce è Santiago Castro

Il ritorno al gol è già un segnale. Se a questo aggiungiamo una prestazione come da tempo non si vedeva, in termini di apporto vero alla squadra, inevitabilmente non può non essere colui che più di tutti è spiccato nella notte del Dall’Ara. Santiago Castro è la luce nella serata che ha decretato l’eliminazione dei Rossoblù: in Bologna-Lazio è il 9 il migliore della banda di Vincenzo Italiano. Un 9 che può e deve prendersi questo Bologna sulle spalle.

Bologna-Lazio, Santiago-l e tanto altro

Da attaccante, come piace a lui. Un gol che potrebbe ridargli quella verve che anche a lui, come a tutti, è mancata nelle ultime settimane. Anche se, in questo 2026, è il terzo: prima ancora c’erano stati il timbro a Milano contro l’Inter e a Verona. a un feeling con la Coppa Italia e con i quarti di finale Santiago Castro: l’anno scorso Atalanta-Bologna, quest’anno Bologna-Lazio. Sempre di testa.

Prima ancora, a dicembre, c’era stato il Parma, in una partita tutt’altro che semplice. Questa volta, però, non è bastato. La luce, la sua, però, ce la si porta a casa anche per la prestazione: gamba, lotta, spirito. Quello che ha sempre dimostrato da quando veste questi colori. Per una notte sembrava non se ne fosse mai andato. E infatti al momento del cambio il Dall’Ara lo ha premiato con una cascata di applausi. Tutti meritati.

La scialuppa

Quella che, nella versione di Bologna-Lazio, può e deve essere Santiago Castro. Perché molto passa anche dalle sue prestazioni, in un momento buio come questo. Se Santi sta bene, può fare tutta la differenza del mondo in questo Bologna, che ha bisogno soprattutto dei gol dei propri attaccanti per tirarsi fuori da una spirale negativa a dir poco. E, casomai, fare la differenza fuori dai confini, là dove il Bologna, per raddrizzare la stagione (a questo punto), andrà all-in.

