Nessun divieto di trasferta, al momento, per i tifosi della Lazio in occasione della sfida con il Bologna, in programma il 24 agosto alle 18.30 allo stadio Dall’Ara. Dopo l’iniziale ipotesi di uno stop ai sostenitori della squadra biancoceleste, ieri la Questura ha aperto le porte dello stadio all’arrivo degli ospiti.

Bologna-Lazio, il via libera della Questura

“Allo stato attuale non si rilevano motivi da giustificare un divieto di trasferta per i sostenitori della S.S. Lazio” comunica la Questura di Bologna in merito alle notizie circolate negli ultimi giorni, condivise sui social anche dallo stesso club rossoblù e poi eliminate. Non ci sono, quindi, motivi tali da giustificare un divieto di trasferta per i tifosi della Lazio.

La situazione sarà comunque oggetto di valutazione nel corso delle riunioni previste questa settimana in vista della prima giornata di campionato e la Polizia di Stato ha aggiunto che “verranno valutate tutte le opportune misure organizzative e di ticketing per l’evento“.

La geniale “Gita culturale a Bologna” che ha conquistato i social

Nei giorni scorsi, la notizia dello stop aveva scaldato particolarmente l’ambiente biancoceleste. Al punto che sulle pagine social del tifo organizzato, i tifosi laziali avevano ironicamente lasciato l’iniziativa “Gita culturale a Bologna“. Un programma vero e proprio, comparso sulla pagina Brigata Lazio con tanto di tabella di marcia. Partenza da Roma alle 9:30, poi un lungo itinerario tra Basilica di San Petronio, Santo Stefano e Cattedrale di San Pietro.

Un’iniziativa antecedente al via libera arrivato ieri da parte della Questura di Bologna, che ha disteso il clima in vista dell’esordio delle due formazioni in campionato.

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