Udinese-Bologna (0-3): le parole di Dominguez

Impiegato dall’inizio per la seconda volta dopo un avvio di stagione complesso, Benja Dominguez ha dato prova di avere una forza di volontà sublime. La garra argentina, che condivide con Castro, gli permette di incendiare le gare, facendo giocate spettacolari e mettendo in mostra una tecnica illustre. Oggi, forse, non sarà successo. Ma il 30 ha dimostrato di volersi sudare questa maglia fino all’ultimo, con sangue ed energia. Comunque un ottimo punto di partenza verso la grandezza.

Le parole di Benja

«Innanzitutto voglio fare i complimenti ai miei compagni di squadra per la partita: dimostriamo di essere sempre tutti pronti quando chiamati in causa. Personalmente credo di aver giocato meglio nella seconda parte di partita, ma sono contento per questi minuti messi nelle gambe. Parola d’ordine? Calma. Siamo momentaneamente primi, ma manca tanto».

Insomma, qui c’è tutto ciò che vi abbiamo descritto negli ultimi mesi. La foga dovuta al rientro in campo, l’ambizione di far ricredere un popolo per farlo sognare e, soprattutto, l’amore verso il gruppo. Che non è affatto scontato, se sei il terzo. Ma Bologna è anche questo, la legge del cuore.

