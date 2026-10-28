Milan-Bologna, ecco i convocati: c’è Lo Monaco

Dal sogno raccontato pochi giorni fa alla possibilità di viverlo da vicino: Luca Lo Monaco è tra i convocati del Bologna per la sfida di questa sera contro il Milan. Per il trequartista della Primavera, che a “Il Resto del Carlino” aveva confessato il desiderio di esordire con la prima squadra rossoblù, arriva così una nuova tappa nel proprio percorso di crescita. La chiamata per la trasferta di San Siro gli permette di avvicinarsi a quel traguardo che rappresenta uno degli obiettivi più importanti della sua giovane carriera.

Le prestazioni con la Primavera del Bologna

Le prestazioni offerte con la Primavera, impreziosite da gol e assist, hanno messo in luce le qualità del giovane rossoblù, già capace di attirare l’attenzione anche in ambito nazionale giovanile. Il lavoro svolto con la formazione giovanile rappresenta una parte importante del suo percorso, che adesso potrebbe proseguire con una prima esperienza a contatto con il gruppo della prima squadra. Per Lo Monaco, essere inserito nell’elenco dei convocati significa avere l’opportunità di vivere da vicino la preparazione di una gara di Serie A e di respirare l’atmosfera di una trasferta di grande richiamo.

Le esigenze del reparto offensivo

La sua presenza nell’elenco dei convocati si inserisce in un momento delicato per il reparto offensivo. Con Piccoli indisponibile, Dovbyk in difficoltà, Enem alle prese con fastidi al tendine e Odgaard adattato nel ruolo di prima punta, Palladino avrà a disposizione anche il giovane trequartista. Una situazione che contribuisce a rendere la sua chiamata particolarmente significativa, pur senza rappresentare una garanzia di impiego durante la partita.

Il sogno di esordire con il Bologna

Il sogno di Lo Monaco, del resto, era già emerso nelle parole di pochi giorni fa: «Il sogno è quello di esordire qui, col Bologna in prima squadra». Adesso il Meazza potrebbe diventare una tappa importante di questo percorso. La convocazione costituisce un primo passo concreto verso quell’obiettivo, mentre l’eventuale debutto resta legato alle decisioni dello staff tecnico e all’andamento della gara.

I convocati del Bologna per Milan-Bologna

Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione di mister Palladino.

Portieri : Happonen, Pessina, Skorupski;

: Happonen, Pessina, Skorupski; Difensori : Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea;

: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea; Centrocampisti : Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega;

: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega; Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Lo Monaco (43), Mbangula, Odgaard.

Lorenzo De Silvestri non è disponibile a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

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