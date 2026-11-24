Non c’è pace per Jay Enem. Come evidenziato da Dario Cervellati su Stadio, il centravanti olandese è ancora alle prese con la tendinite. Già ai box da un mese, l’attaccante dei Paesi Bassi rischia di dover stare fermo almeno per altre due settimane, con la possibilità che i tempi di recupero si dilatino ulteriormente.

Le sue condizioni saranno monitorate continuamente, e tutto dipenderà dalle risposte che il corpo del giocatore fornirà nei giorni a venire. Ad oggi, però è certa la sua assenza dalla trasferta a Venezia, e chissà se potrà essere a disposizione di Raffaele Palladino per le prossime giornate di campionato.

Lo stop proprio sul più bello

Il 23enne originario di Amsterdam ha rappresentato una vera e propria scommessa per il Bologna, che si convinse a trattenerlo proprio quando il numero 22 rossoblù era in procinto di chiudere l’affare con il Lugano. Il club felsineo probabilmente aveva già fiutato che per vedere Artem Dovbyk in condizione fisica, e verrebbe da dire anche morale, ci sarebbero volute settimane, se non mesi.

Purtroppo, il guaio fisico per Enem è arrivato in un momento importante della propria stagione. Contro il Lecce aveva messo la sua firma sul goal della vittoria, poi però il forte dolore al tendine d’Achille lo aveva costretto a guardare dalla panchina per 90’ nella sfida contro il Cagliari. Da quel momento in poi non si è più visto sul manto erboso. Perciò, Raffaele Palladino e tutta la squadra si augurano di ritrovarlo al più presto, dopo che il giocatore ha già dato prova delle sue enormi potenzialità.

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