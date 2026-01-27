Il Bologna verso Maccabi con un Remo Freuler in più

Il Bologna si appresta ad affrontare l’ultima sfida della fase a girone unico di Europa League. Il Maccabi Tel-Aviv attende la banda di Italiano sul campo del Gradski Stadion, in campo neutro in Serbia, dove i rossoblù andranno a caccia dei tre punti per affrontare i play-off da testa di serie. Giovedì alle 21:00 si giocherà il tutto e per tutto, motivo per cui non può mancare il perno centrale del Bologna: Remo Freuler.

Il Bologna vuole essere testa di serie con Remo Freuler

Vincere contro il Maccabi Tel-Aviv non basterebbe a garantire l’accesso diretto agli ottavi di finale, salvo complicati incastri e coincidenze che potrebbero far saltare dentro il Bologna, ma certamente garantirebbe un bel vantaggio. Ecco perché Vincenzo Italiano dovrebbe inserire nuovamente in lista Remo Freuler. Il centrocampista svizzero, costretto a farsi da parte per via dell’infortunio rimediato lo scorso 2 novembre durante Parma-Bologna, era rimasto fuori contro il Celtic, nonostante fosse già a disposizione del mister. L’emergenza sulle corsie esterne d’attacco aveva la priorità, ma per giovedì dovrebbe rientrare a disposizione anche in Europa League.

Le scelte di mister Italiano per Maccabi Tel-Aviv-Bologna

Turnover o grandi classici e garanzie? Il Bologna sta attraversando un momento difficile in campionato, reso ancora più complicato dall’ultima sconfitta contro il Genoa a Marassi. Come se non bastasse, dopo Maccabi tocca il Milan, avversario temibilissimo contro cui Italiano vorrà schierare il top di gamma.

Il primo bivio si presenta già tra i pali: Skorupski o Ravaglia? Il polacco salterà il successivo impegno di campionato per la squalifica rimediata a Genova, ma l’ultima prestazione in Europa League aveva lasciato a desiderare. Non meglio Ravaglia, che nelle ultime settimane aveva però evidenziato segni di grande affidabilità. Dalla parte opposta del campo ci sono meno dubbi. In attacco dovrebbe tornare Santi Castro, rimasto a casa contro il Celtic, mentre in difesa ci saranno da sciogliere alcuni nodi: due posti per tre centrali e il duello tra Holm e Zortea.

(Fonte: Stadio)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook