Bologna, lo aggiungi un posto a tavola? C’è l’umile Matteo Darmian

Te lo aspetti che un giocatore reduce da un double con l’Inter – stessa società che se lo voleva tenere stretto non in campo ma fuori – e da tre trofei con il Manchester United, oltre che ben un Mondiale e due Europei giocati, si mettesse a disposizione per una delle ultime avventure della carriera per un provino? In attesa, come una volta, di sapere il verdetto, e senza pretendere niente? È proprio questa la situazione creatasi tra Matteo Darmian e il Bologna: i Rossoblù, però, la loro decisione sembra l’abbiano già presa eccome.

Bologna e Darmian: la lezione d’umiltà di Matteo

Sono tutte condizioni, quelle descritte in precedenza, raccontate e poste all’attenzione di tutti da Luca Baccolini, nel suo articolo odierno su La Repubblica. E sono tutte considerazioni lecite, e sul quale è giusto soffermarsi. Si, perché quello che per i calciatori potrebbe essere l’ultimo contratto – anche se non sappiamo se sia questo il caso – è sempre un argomento particolare.

Non per Matteo Darmian, a quanto pare. Che al Bologna ha aperto immediatamente, anche in corsa e mettendosi a piena disposizione per ciò che abbiamo visto in questi giorni: un provino. Come se fosse un giovane, del quale bisogna vedere le potenzialità. E questo dimostra tanto dell’umiltà di Matteo. Si, perché non è scontato, ed è giusto pensarlo che lo sia: quanti esempi abbiamo, nel mondo del calcio, di giocatori che cercano la remunerazione o pensano solo al proprio tornaconto, anche a livello sportivo, negli ultimi anni di carriera? Ebbene, non è il caso di Darmian.

Non smettere mai di essere sé stessi

Ma d’altronde, Matteo Darmian non sta dimostrando che persona è solo in questa specifica occasione con il Bologna. L’ex giocatore dell’Inter ha lasciato un ricordo positivo letteralmente ovunque e a tutti i suoi allenatori: in Italia, in Inghilterra, in Nazionale. E non è un caso che non fosse quasi mai una prima linea, ma alla fine il suo contributo aveva lo stesso livello d’importanza, soprattutto in tutte le squadre d’alto rango in cui ha militato.

E questo provino con il Bologna dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, che di uomini come Matteo Darmian servono eccome nel mondo del calcio. Sia in campo, ma soprattutto dentro al contesto. Probabilmente, questo messaggio è arrivato forte e chiaro anche a Casteldebole: là, dove sta per sbarcare quella Nazionale che Matteo ha visto l’ultima volta solo due anni fa. Là, dove Matteo Darmian, perlomeno fino a fine stagione, sembra destinato, fortunatamente, a rimanerci.

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