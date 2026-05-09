Bologna, il mercato dirigenti rimescola le panchine: Atalanta e Milan su Italiano

Il confronto tra Vincenzo Italiano e la società sarà l’evento della settimana in casa Bologna. Un incontro molto atteso a Casteldebole, reso ancora più interessante dall’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: un cambio al vertice in casa Milan potrebbe avvicinare Italiano ai colori rossoneri.

Milan, obiettivo Tony D’Amico

Il Milan vuole a tutti i costi Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo. Lo scrive Antonio Vitiello, spiegando come il club rossonero avesse già tentato il colpo l’anno scorso, prima di ricadere sulla scelta di Igli Tare.

D’Amico, scelto come DS dall’Atalanta per il post Sartori nell’estate 2022, sarebbe il chiodo fisso di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan. Sebbene Igli Tare sia diventato direttore sportivo del club rossonero solo lo scorso maggio, Furlani vuole ritentare il colpo per il DS della Dea.

Panchina Milan: Italiano potrebbe diventare un’opzione

Un altro cambio al vertice, che non riguarderebbe solo il management della società, ma anche la panchina. Con l’arrivo di Tony D’Amico, infatti, il Milan punterebbe proprio su Vincenzo Italiano come nuovo allenatore al posto di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero ha un contratto valido fino al 2027, con rinnovo automatico al 2028 in caso di qualificazione in Champions League, ma è una delle possibili soluzioni per la panchina della Nazionale azzurra.

Ecco, quindi, che il colloquio tra Italiano e il suo Bologna diventa fondamentale. Vincenzo si aspetta garanzie tecniche sulla rosa del futuro: vuole una squadra competitiva e ambiziosa, ma per farlo servono investimenti nella finestra di mercato estiva.

Vincenzo Italiano accostato all’Atalanta

Se da una parte potrebbe aprirsi la pista rossonera con Tony D’Amico, dall’altra spunta anche l’opzione dell’Atalanta. Le ultime dichiarazioni rilasciate da Raffaele Palladino in conferenza stampa, infatti, hanno acceso interrogativi sul suo futuro a Bergamo: «Mi piacerebbe aprire un nuovo ciclo, ma al momento non ho ricevuto alcun segnale» le parole del tecnico. Motivo per cui alcune fonti, come Pasquale Guarro sul suo profilo X, accostano il nome di Italiano all’Atalanta: tra le figure in pole per la panchina ci sarebbe anche Vincenzo.

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