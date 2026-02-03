Bologna-Milan 0-3, Freuler: «È stata una mazzata incredibile prendere il secondo goal»

Dopo la convincente vittoria di giovedì scorso, il Bologna naufraga in casa contro il Milan. I rossoneri sbancano il Dall’Ara con un netto 0-3, facendo sprofondare le – già esili – speranze rossoblù verso una qualificazione alle prossime coppe europee, via campionato. La squadra di Italiano, questa sera, ha palesato tutte le difficoltà emerse nell’ultimo mese: nonostante la grinta, il gioco latita ed i risultati scarseggiano. La frenesia dopo lo svantaggio iniziale firmato Loftus-Cheek ha generato ulteriore pessimismo in un momento delicatissimo. Le altre due reti rossonere hanno blindato il risultato, con il Bologna che ha palleggiato senza però rendersi pericoloso dalle parti di Maignan. La vittoria in casa in campionato per i rossoblù manca dal 9 novembre scorso (Bologna-Napoli 2-0). Domenica al Dall’Ara arriva il Parma, per un infuocato derby emiliano.

Bologna: il commento di Freuler

Cos’è che non sta girando in questo periodo e all’interno delle partite stesse? «Sta mancando che dobbiamo essere attenti per 90 minuti. Facciamo troppi errori individuali che paghiamo carissimo. Il Milan era messo molto bene in campo e al primo errore ti punisce. Oggi come nelle altre gare, nell’ultimo mese, ci mettiamo troppo del nostro e le squadre fanno anche poco per farci gol. Dobbiamo diminuire questi errori e restare concentrati nei 90 minuti.»

Riguardando il terzo goal cosa pensi? «Ognuno ha contribuito all’errore, in una partita uno fa l’errore, in un’altra qualcun altro. E’ un peccato perché nel secondo tempo eravamo entrati bene, con lo stadio, la gente, e prendere il goal in quella maniera da fallo laterale è stata una mazzata incredibile anche mentalmente, non solo per noi ma per tutto lo stadio. Poi abbiamo evitato il peggio.»

In un momento così, il Bologna ha comunque la Coppa Italia da difendere e l’Europa League da giocare, quanto è importante girare pagina ora? «Ringraziamo i tifosi che sono rimasti e ci hanno sostenuto. Siamo dentro in due competizioni: difenderemo la Coppa Italia come dei leoni ed è un nostro obiettivo; in Europa League abbiamo fatto delle grandi partite, abbiamo possibilità di arrivare fino in fondo. Siamo delusi dalla nostra prestazione di questa sera, ma dobbiamo immediatamente voltare pagina perché domenica arriva il Parma e varrà come una finale.»

