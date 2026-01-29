Italiano dopo Maccabi Tel Aviv-Bologna (0-3): «Felici di questo percorso, meritiamo di essere qui»

Nell’ottava e ultima giornata della fase campionato di Europa League il Bologna di Vincenzo Italiano ha sconfitto per 3 a 0 gli israeliani del Maccabi Tel Aviv (ultimi in classifica e già eliminati dalla competizione). Sul campo della TSC Arena di Bačka Topola, in Serbia, i rossoblù hanno calato il tris con Jonathan Rowe, Riccardo Orsolini e Tommaso Pobega, conquistando tre punti con cui hanno agguantato la decima posizione. I felsinei approdano così ai play-off, dove affronteranno una tra Dinamo Zagabria e Brann.

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano post Maccabi Tel Aviv-Bologna (0-3): «Abbiamo fatto grandi cose in questa prima fase di Europa League, meritiamo di essere qui. Ora aspettiamo il prossimo avversario»

A un certo punto della serata, però, il Bologna è stato persino ottavo (e qualificato direttamente alla seconda fase del torneo). «Oggi abbiamo fatto una partita seria, nel senso che avevamo quella voglia di sfruttare le poche chance che avevamo per arrivare ottavi e ci abbiamo provato in tutti i modi – ha commentato Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport – Alla fine siamo arrivati decimi in un torneo dove tutte le squadre hanno grande valore e dove il risultato non è mai certo. Tutte si affrontano a viso aperto e cercano di vincere in poche gare. Sono venute fuori partite di livello e abbiamo fatto grandi cose: in 6 match abbiamo fatto 14 punti, dimostrando di poter stare qui. Siamo felici di questo percorso, ora attenderemo il prossimo avversario».

Questa sera il mister rossoblù si è detto soddisfatto per la prestazione dell’intera squadra. «Abbiamo fatto bene davanti, siamo stati attenti attenti dietro, ci siamo mossi bene anche a centrocampo. Ferguson non faceva una partita così completa da tempo, si è mosso bene e poteva segnare anche nel primo tempo in quei momenti dove abbiamo concesso qualcosa di troppo. Molto bene anche i subentrati: Pobega ha segnato, Dallinga mi è piaciuto, abbiamo dato nuovi minuti a Bernardeschi che era fermo da un mese e mezzo. Rowe bene sia a destra che a sinistra, sta iniziando a essere più sciolto e meno timido, ma per me ha ancora molti margini, può calciare più spesso in porta ed essere decisivo. Ha gol, dribbling e personalità, può essere un trascinatore».

In poche parole, il Bologna chiude la League Phase di EL con una giornata positiva. «Speriamo di continuare così – conclude mister Italiano – Nelle ultime cinque gare abbiamo aggiunto tanto rispetto a quel mese dove non giravamo. Oggi abbiamo dimostrato crescita e maturità e mi auguro che anche in campionato possiamo ricominciare a macinare punti. In due mesi abbiamo buttato via quello che avevamo costruito fino ad allora, ma credo che cresceremo ancora».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook