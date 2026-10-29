Bologna, la notte magica di San Siro: tutto grazie a Palladino?

L’aria di Milano profuma improvvisamente di un’impresa che sa di Europa e di grande riscatto per tutto l’ambiente. Sotto la guida sapiente e determinata di Raffaele Palladino, la squadra felsinea ha finalmente abbattuto un muro lungo dieci anni, espugnando la storica Scala del Calcio con un incredibile 2-4 contro il Milan.

Come fotografato oggi dal giornalista Davide Centonze su Stadio, questo successo straordinario non rappresenta soltanto tre punti d’oro pesanti in classifica, ma la consacrazione definitiva di un ritmo da Europa, certificato da una media eccezionale di due punti a partita collezionata nelle ultime cinque uscite stagionali.

La forza della rimonta e la svolta mentale

Il rettangolo verde ha raccontato una storia intensa di carattere puro e di straordinaria resilienza tattica. Per la prima volta in questa stagione così complessa, i rossoblù hanno dimostrato sul campo di saper ribaltare brillantemente una situazione di svantaggio iniziale, cancellando così i fantasmi delle precedenti amarezze vissute contro Torino e Inter.

La spinta propulsiva degli esterni Zortea e Miranda (entrambi in assist), unita alla preziosa vena realizzativa del nuovo esterno d’attacco Mbangula, ha completamente ribaltato l’inerzia della gara. La squadra ha mostrato una maturità inedita, dimostrandosi capace di soffrire nel primo tempo e di esplodere in una ripresa travolgente che ha mandato in estasi totale i tifosi accorsi nel capoluogo lombardo.

Raffaele Palladino, il Bologna e il sogno Dall’Ara

Ora il calendario fitto non concede pause di alcun tipo, ma l’entusiasmo collettivo è salito letteralmente alle stelle. Archiviata la magnifica vittoria di San Siro, l’obiettivo immediato della squadra si sposta con decisione sul prossimo impegno casalingo contro il Monza, in programma sabato pomeriggio.

Dopo aver conquistato dieci punti pesantissimi in trasferta e mostrato una superiorità tecnica schiacciante lontano dalle mura amiche, il grande imperativo per il gruppo guidato da Palladino è spezzare il tabù casalingo e infiammare nuovamente il fortino del Dall’Ara, trasformando definitivamente un sogno ambizioso in una splendida e concreta realtà. n

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