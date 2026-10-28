Milan 2 vs Bologna 4 – Mbangula: «Una delle più belle sere della mia vita»

San Siro avvolge Mbangula e Skorupski nel dopo partita contro il Milan, in una serata che per moltissimi rimarrà indimenticabile. Ai microfoni di Dazn le loro impressioni a caldo e tutte le emozioni per una partita vinta alla Scala del Calcio.

Mbangula com’è segnare una tripletta a San Siro?

«Ma credo una delle più belle sere della mia vita – risponde Samuel al massimo dell’emozione. Per essere sincero, è la prima tripletta della mia e spero non l’ultima».

A 22 anni, dopo una tripletta contro il Milan, diventa complicatissimo non percorrere la strada dell’onestà e lasciare sgorgare i pensieri così come vengono.

«Ma oggi è stata una vittoria bellissima e adesso andiamo a festeggiare a casa».

Già casa, che adesso si chiama Casteldebole, un posto magico per chi sta scrivendo e per tutti coloro che leggeranno questo articolo. Casteldebole e lo Stadio Dall’Ara, non necessariamente in quest’ordine di importanza.

A fianco del giovane attaccante belga, il veterano portiere di tantissime stagioni con la casacca rossoblù.

Lukasz una vittoria anche di gruppo, perchè c’è stato il coinvolgimento di tutti e soprattutto perchè c’è stata una reazione da squadra…

«Forse questa è la cosa più bella perchè eravamo, dopo il primo tempo, sotto 2 a 1 a San Siro. Poi rimontare 4 a 2 è una grande cosa, poi stasera ce la godiamo, perchè sabato ci aspetta una difficile partita».

Anche quelli che sono entrati hanno fatto la differenza, però oggi Tu in particolare hai fatto la differenza (Mbangula). Quanto è stato importante, per te, ad inizio stagione Palladino: ci racconti il suo abbraccio con Te?

«C’è fiducia, ma lui ha fiducia in tutti i giocatori che abbiamo in gruppo, perchè tutti possono giocare, tutti sono forti. Abbiamo una forza in più che siamo sempre insieme come una squadra. Oggi è una vittoria di squadra perchè non abbiamo mai mollato e siamo andati al 100%. Per questa tripletta porterò fuori a cena tutti compagni».

Beata gioventù e stasera Mbangula farà fatica ad addormentarsi, stringendo se quel pallone.

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