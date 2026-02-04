Bologna-Milan, Allegri: «A Bologna è difficile vincere»

Massimiliano Allegri gongola alla fine del match di ieri sera. Nella pancia dello stadio Dall’Ara è raggiante: sa che il successo è di importanza capitale per i suoi. La vittoria arrivata in trasferta contro un Bologna in grande difficoltà, nascondeva però delle insidie che solamente tramite la grande organizzazione e applicazione nel gioco, il Milan poteva evitare. Ne ha parlato anche Remo Freuler al termine della partita, complimentandosi con i rossoneri. La sfida tra Italiano ed il tecnico livornese è vinta nuovamente da quest’ultimo; già alla vigilia del match, Allegri, aveva presentato la partita in conferenza stampa parlando di un Bologna che pressa alto, «ti salta addosso, è una squadra che si propone e si scatena in velocità.»

Le dichiarazioni post Bologna di Allegri

«Vincere a Bologna e farlo così significa che abbiamo una rosa di qualità. E significa che i ragazzi hanno interpretato una gran gara contro un avversario pericoloso che gioca molto bene. Devo fare i complimenti ai ragazzi, vittoria importante.» Il Bologna ha sofferto il gioco pulito dei rossoneri e l’ampiezza degli spazi trovata occasionalmente che vedevano arrivare in ritardo i rossoblù. Ancora Allegri sulla prestazione: «è stata una buona partita, potevamo fare meglio nella gestione della palla e nelle giocate più precise e determinanti. Stasera abbiamo giocato bene perché Loftus-Cheek e Nkunku hanno fatto bene e trovavamo sfogo sulla profondità e sulle palle basse.»

Fonte: Marcello Giordano, il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook