Bologna, il Milan cambia amministratore delegato: tra le opzioni anche Fenucci

In Serie A, sono tante le società che cambieranno faccia nelle prossime settimane. Tra queste c’è anche il Milan che dovrebbe salutare l’amministratore delegato Furlani, per accogliere un nuovo AD e tra i candidati c’è l’omologo del Bologna Claudio Fenucci.

Il club rossonero cerca dunque un nuovo amministratore delegato. L’incaricato di questa ricerca sarà l’ex amministratore delegato dell’ATP (Association of Tennis Professionals, ndr) Massimo Calvelli. E sono diversi i candidati, ma tutti hanno un profilo che a differenza di Furlani è di matrice strettamente sportiva.

La scelta romantica

Sono principalmente tre i candidati che, secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan e RedBird fondo d’investimento sportivo suo maggior azionista starebbero valutando. Uno di questi sarebbe un ritorno alla guida del club rossonero.

Il nome è quello di Adriano Galliani. Il dirigente monzese ha lasciato il Milan nel 2017 quando Silvio Berlusconi aveva ceduto il club all’imprenditore cine Yonghong Li. Successivamente era tornato nel calcio, svolgendo le stesse mansioni nel Monza della stessa famgilia Berlusconi.

Oggi, ultraottantenne, sarebbe in età di pensione ma valuterebbe un ritorno. Va detto che il suo sarebbe un ruolo soprattutto di rappresentanza, motivo per cui il suo ritorno sarebbe più romantico che professionale e dunque molto difficile.

Fenucci e Carnevali, candidati “seri”

Fermo restando che il nuovo amministratore delegato del Milan potrebbe essere uno molto più legato di Furlani al calcio, le altre due opzioni sono l’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali e appunto quello del Bologna Claudio Fenucci.

Entrambi però sono legati a doppio filo con lo sviluppo delle società di cui sono i dirigenti esecutivi in capo. Fenucci, al Bologna dal 2014 con Joey Saputo, ha avuto diverse avance dai club di Serie A ma ha sempre preferito la permanenza in rossoblù.

Difficile comunque immaginare Fenucci oggi, in una fase di svolta per la storia del club felsineo, accettare l’offerta del Milan alle dipendenze di un fondo d’investimento interessato più al profitto che alla crescita tecnica.

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