Bologna FC
Bologna-Milan, i convocati di Italiano: c’è Joao Mario
I rossoblù convocati per la sfida di campionato contro i rossoneri: c’è anche il portoghese ex Juventus
Sono 24 i giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la 23ª giornata di Serie A. Al Dall’Ara, il Bologna ospiterà il Milan di Allegri, attualmente secondo in classifica e a +17 sui rossoblù.
Nella lista figura anche l’ultimo arrivato sotto le Due Torri: Joao Mario, ufficializzato oggi, lunedì 2 febbraio, in prestito dalla Juventus. Assente, invece, Lorenzo De Silvestri a causa di una colica addominale.
L’elenco dei convocati rossoblù per Bologna-Milan
Questo l’elenco dei ventisei convocati di mister Vincenzo Italiano per Inter-Bologna, in programma domani alle 20:45:
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;
Difensori: Casale, Heggem, Helland, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
