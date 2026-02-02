Seguici su

Bologna FC

Bologna-Milan, i convocati di Italiano: c’è Joao Mario

I rossoblù convocati per la sfida di campionato contro i rossoneri: c’è anche il portoghese ex Juventus

Pubblicato

5 minuti fa

il

Vincenzo Italiano durante Bologna-Juventus
Vincenzo Italiano (© Bologna FC)

Sono 24 i giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la 23ª giornata di Serie A. Al Dall’Ara, il Bologna ospiterà il Milan di Allegri, attualmente secondo in classifica e a +17 sui rossoblù.

Nella lista figura anche l’ultimo arrivato sotto le Due Torri: Joao Mario, ufficializzato oggi, lunedì 2 febbraio, in prestito dalla Juventus. Assente, invece, Lorenzo De Silvestri a causa di una colica addominale.

L’elenco dei convocati rossoblù per Bologna-Milan

Questo l’elenco dei ventisei convocati di mister Vincenzo Italiano per Inter-Bologna, in programma domani alle 20:45:

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;

Difensori: Casale, Heggem, Helland, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea;

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *