Ufficiale: João Mario è un nuovo giocatore del Bologna

Il Bologna FC accoglie João Mario, terzino portoghese classe 2000, che entra a far parte della rosa rossoblù nelle ultime ore del mercato invernale. Un innesto che si inserisce nel pacchetto degli esterni difensivi a disposizione di Vincenzo Italiano a seguito di uno scambio raggiunto con la Juventus, che vede protagonista Emil Holm. João Mario offrirà quindi nuove soluzioni soprattutto in termini di corsa e spinta sulla fascia destra.

Il giocatore arriva dopo una prima parte di stagione con poco spazio e quindi alla ricerca di continuità. Bologna è quindi per lui un contesto ideale per rimettersi in gioco in Serie A, in una squadra che fa dell’intensità una delle caratteristiche principali.

João Mario in rossoblù: il comunicato del Bologna FC

Il club rossoblù ha annunciato l’arrivo del calciatore attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali:

«Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dalla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore João Mário a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.».

Questa sarà l’operazione che completerà il mercato di gennaio? Lo scopriremo nelle prossime ore…

Un profilo funzionale al gioco di Italiano

João Mario è un terzino moderno, abituato a giocare alto e a partecipare alla fase offensiva. Per questo nel sistema di Italiano – che richiede grande partecipazione dei terzini nella costruzione e nella pressione alta, João Mario potrebbe ritagliarsi il giusto spazio grazie alle sue caratteristiche tecnico tattiche. L’obiettivo, però, sarà quello di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra e farsi trovare pronto già dalle primissime settimane. Perché la stagione del Bologna, in particolare, non può permettersi di attendere adattamenti.

Il Bologna accoglie così un giocatore desideroso di dimostrare il proprio valore, in una fase del campionato in cui ogni dettaglio può fare davvero la differenza.

Fonte: Bologna FC 1909

