Bologna e il richiamo del Dall’Ara: è tempo di tornare a vincere in casa

La vittoria per 3-0 sul Maccabi ha rimesso in moto lo spirito del Bologna, una prestazione solida come non se ne vedono da troppo tempo al Dall’Ara. Martedì però arriva il Milan di Allegri e bisognerà sfatare quello che ormai sembra diventato un tabù: vincere in casa.

Una lenta discesa

Dopo la vittoria del 22 novembre a Udine il Bologna aveva accarezzato la vetta della classifica, poi un crollo inaspettato che è iniziato proprio al Dall’Ara con l’1-3 subito dalla Cremonese. Da quel momento in poi i rossoblù hanno disputato dieci gare di campionato raccogliendo sei sconfitte, tre pareggi e una sola vittoria. L’unica vittoria è arrivata a Verona e dei tre pareggi solo uno è arrivato in casa. Di fatto quattro delle sei sconfitte rimediate in questo periodo nero sono arrivate sul verde del Dall’ara.

L’ultima vittoria del Bologna al Dall’Ara

In campionato l’ultimo successo interno dei rossoblù risale al 9 novembre, quando i felsinei sovrastarono il Napoli per 2-0. In realtà un successo casalingo è arrivato anche a dicembre, più precisamente il 4, quando al Dall’Ara un gol di Castro è valso il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Parma.

Proprio le coppe hanno dato fiato ai ragazzi di Vincenzo Italiano in questo periodo. Il passaggio ai quarti in Coppa Italia, le vittorie in Europa League contro Salisburgo (27/11), Celta Vigo (11/12) e l’ultima contro il Maccabi di qualche giorno fa. In mezzo anche il pareggio interno con il Celtic in cui rimane l’amaro in bocca per un passaggio diretto agli ottavi di Europa League.

La carica della gente

Ora però è tempo di ripartire, lo sa la squadra e anche la sua gente che stamattina alle 10:30 di è data appuntamento alla Comet per poi spostarsi verso il Centro Tecnico di Casteldebole dove i ragazzi di Vincenzo Italiano prepareranno la sfida contro il Milan.

Il messaggio della curva è chiaro: «Tutti presenti, per i nostri colori, per i nostri ragazzi e sopratutto per noi». Il Dall’Ara deve tornare ad essere un fattore, così nelle ultime stagioni il Bologna ha ottenuto i suoi grandi successi e solamente così si può pensare di risalire una classifica che al momento non sorride.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

