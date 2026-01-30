Una boccata d’aria, che a tratti è parsa persino una grande festa, che rinfresca il volto di Vincenzo Italiano: «Siamo arrivati decimi nella prima fase di un’Europa League dove non c’è nulla di’ contato e tutte le squadre si affrontano a viso aperto» dice al termine della gara contro il Maccabi Tel Aviv.

Le parole di Vincenzo Italiano dopo Maccabi Tel-Aviv-Bologna (0-3)

Il Bologna chiude la fase a girone unico di Europa League con una schiacciante vittoria che per mister Italiano corona un percorso del tutto positivo. «Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa abbiamo fatto un percorso positivo, sia a livello di prestazioni che di punti raccolti. Posso dire tranquillamente che siamo felici di aver fatto questo cammino». Sotto gli occhi di appena un centinaio di tifosi rossoblù, la banda di Bologna ha voluto giocarsi l’ultima partita fino in fondo, come se potesse essere davvero determinante per garantirsi un posto nelle prime otto. A dire il vero, a tratti lo è stato e Italiano ne va fiero: «Volevamo giocarci fino in fondo le poche chance che avevamo di arrivare tra le prime otto e lo abbiamo fatto». Un obiettivo complicato, sfumato da sotto il naso negli ultimi minuti della gara, ma che non abbatte il tecnico, anzi. Ieri sera il Bologna ha giocato una partita «da squadra vera»: «Non abbiamo snobbato gli avversari, abbiamo fatto una prestazione completa in tutti i reparti. Quando andiamo in campo concentrati e preoccupati, in senso buono, di fare una grane prestazione, noi siamo questi».

Alcuni singoli hanno sicuramente fatto la differenza. basti guardare Lewis Ferguson, finalmente lo scozzese che conosciamo, e le fasce su cui si muovono Orsolini e Rowe. «Ho ritrovato il vero Orso. Rowe? Lo vedo meno timido, più sciolto, ma ha ancora ampi margini di crescita».

Bologna, testa al campionato

Messa alle spalle la vittoria contro il Maccabi, oggi alle 13:00 il Bologna conoscerà il suo destino in Europa League. Brann o Dinamo Zagabria l’avversario che verrà sorteggiato dalle urne di Nyon: «Prepareremo al meglio le due partite di febbraio. Intanto ci godiamo il fatto di esserci guadagnati, con merito, la possibilità di essere tra le più forti di questa competizione». Ma non solo. Ora tocca guardare anche al campionato, dove la situazione si è fatta più critica. «Spero che questa vittoria in coppa ci dia la spinta per ottenere risultati anche in campionato: siamo dentro a tre competizioni, tutto può ancora succedere».

(Fonte: Massimo Vitali, Il Resto del Carlino)

