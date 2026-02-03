Bologna-Milan, il Dall’Ara vuole la svolta (Corriere di Bologna)

Il Dall’Ara, questa sera, sarà teatro di Bologna-Milan, sfida che chiude la giornata di campionato e mette di fronte due squadre che vivono momenti opposti: i rossoblù cercano rilancio, i rossoneri difendono un secondo posto con la voglia di arrivare ancora più in alto.

Il Bologna, lo sappiamo, arriva da settimane difficili: un distacco dalla zona Europa che si è allargato fino a undici punti. Il Milan, invece, ha perso appena due volte in tutta la stagione e resta in piena corsa per lo scudetto. Momenti quasi opposti, ma – pur con obiettivi diversi – la fame delle due squadre potrebbe essere la stessa.

Bologna-Milan: un remake che vale una svolta

Adesso la memoria corre alla finale di Coppa Italia dello scorso maggio, notte storica per i rossoblù. Ma oggi il contesto è cambiato. La squadra di Italiano ha smarrito la propria sicurezza, e ora deve decidere che ruolo interpretare nel resto della stagione: tornare protagonista o restare ai margini della corsa europea.

Bologna-Milan si trasforma quasi in un esame di maturità. Non solo per la classifica, ma per ritrovare fiducia davanti a un pubblico che nelle ultime settimane ha ingoiato troppe delusioni.

Il peso di febbraio

L’impegno europeo contro il Maccabi ha portato punti e un piccolo slancio emotivo, ma ora serve vedere lo stesso nei risultati del campionato. Italiano dovrebbe puntare su Castro con Orsolini, Odgaard e Rowe alle spalle, mentre Pobega affiancherà Freuler in mezzo al campo. Allegri potrebbe gestire Leao, non al meglio, e dovrà rinunciare a Saelemaekers.

Il tecnico rossonero ha avvertito: Bologna è un campo che non concede tregua. E a febbraio ogni punto pesa doppio.

Per il Bologna questa è una notte che può segnare una ripartenza. Battere il Milan significherebbe molto più di una singola vittoria: sarebbe l’inizio di una cura. O la conferma di una stagione che rischia di scivolare via.

Il Dall’Ara aspetta una risposta.

Fonte: Corriere di Bologna

