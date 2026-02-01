Verso Bologna-Milan: out l’ex rossoblù Saelemaekers per infortunio

Il match al Dall’Ara tra Bologna e Milan è in programma per martedì 3 febbraio, ma c’è una defezione tra le file dei rossoneri: l’ex rossoblù Alexis Saelemaekers non sarà disponibile causa infortunio. Uscito all’intervallo in Roma-Milan della scorsa giornata per un problema all’adduttore sinistro, il calciatore belga non ha recuperato. Quindi -come riportato dalla Gazzetta dello Sport- è certo che non ci sarà per la sfida contro il suo ex Bologna.

Alexis Saelemaekers: la stagione in rossoblù

In prestito dal Milan, Saelemaekers è tra i protagonisti del Bologna di Thiago Motta nella stagione della storica qualificazione in Champions League (2023/24). 1894 minuti giocati per il belga utilizzato principalmente come ala sinistra nel 4-3-3 o 4-2-3-1 di Motta. Il numero 56 colleziona in quella stagione 4 gol e 3 assist in un totale di 30 partite giocate in Serie A con la maglia rossoblù. Alla fine del prestito, il Bologna decide di non esercitare il diritto di riscatto e il giocatore torna a Milano. Ma per poco: nell’annata 24/25 passa -sempre in prestito-alla Roma, per poi tornare di nuovo a vestire i colori rossoneri.

Al momento della partenza da Bologna, Saelemaekers scrive un saluto emozionante per i tifosi. Celebrazione del sogno realizzato, ringraziamenti per la squadra e la società, il tutto condito da un pizzico di malinconia: «Il mio percorso calcistico con il Bologna termina qui, ma un pezzo del mio cuore rimarrà sempre con voi».

L’infortunio ferma Saelemaekers: non sarà a Bologna martedì

La scorsa giornata di campionato Alexis Saelemaekers è tornato nello stadio di un’altra sua ex squadra, la Roma e i tifosi romanisti l’hanno accolto tra i fischi. Se fosse stato disponibile per martedì non sarebbe successo lo stesso al Dall’Ara. Saelemaekers era già stato da ex come avversario a Bologna lo scorso gennaio indossando proprio la maglia giallorossa. Era arrivato un suo gol, nessuna esultanza da parte del belga e tanti applausi dal popolo rossoblù.

Con la maglia del Milan Saelemaekers ha incrociato da ex il Bologna in questa stagione a settembre. E ha fatto di nuovo male ai rossoblù servendo l’assist per il definitivo 1-0 di Modric. Martedì sarebbe stata l’occasione per un altro ritorno al Dall’Ara, un altro incrocio con il Bologna. Ma l’infortunio l’ha fermato e salterà la trasferta sotto le due torri: Alexis guarderà da casa lo scontro tra due pezzi del suo cuore.

