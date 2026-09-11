Bologna-Miranda, la storia continua? Il club lavora al rinnovo

Un volto, e un piede, ben riconoscibile sulla fascia sinistra. Soprattutto nelle ultime stagioni all’ombra della torre di Maratona: quelle dell’Europa e della Coppa Italia. Il protagonista è Juan Miranda, quello che è, senza nessun dubbio, il terzino titolare del Bologna. E lo si è visto anche domenica scorsa, quando il suo ingresso ha portato una linfa diversa alla squadra. Il club lo sa, Domenico Tedesco pure: proprio per questo, in quel di Casteldebole, si lavora per proporre al numero 33 un prolungamento del contratto. Perché Juan Miranda è uno di quei fattori che sposta.

Bologna, il futuro vuol essere ancora Miranda

La notizia, oggi, ha la voce di Nicolò Schira, giornalista di Tuttosport e attento alle dinamiche di mercato italiane ed estere. I protagonisti sono il Bologna e Juan Miranda, con il focus proprio sul club Rossoblù, che starebbe lavorando nei propri uffici per avanzare al terzino spagnolo una proposta di rinnovo del contratto attuale, che ha scadenza 2028.

Una mossa non casuale, se si vanno ad analizzare le ultime settimane di calciomercato per il Bologna. Settimane in cui, tra i tanti interessamenti, c’era anche quello della Juventus rivolto proprio verso il numero 33 Rossoblù. Un atto di stima, se si vuole, per quello che è il valore tecnico del ragazzo. E, proprio per questo, il Bologna non vuole farsi cogliere di sorpresa. Anzi, vuole proprio lavorare perché nulla accada.

Oltre i numeri: un valore più grande

Un giocatore, Juan Miranda, nettamente migliorato dal suo arrivo sotto le Due Torri nel 2024: un giocatore che ha lavorato, sotto l’egida di Vincenzo Italiano, anche per migliorarsi in fase difensiva. Perché in quella offensiva ha davvero poco da fare, in senso positivo: la dimostrazione più grande arriva proprio dalla quella prima stagione in Rossoblù, dove Miranda, coadiuvato da Lykogiannis, ha dimostrato di avere un piede sinistro come pochi in Serie A: sei assist, e tutti decisivi.

Un giocatore che, come citato poco sopra, è già entrato nelle mire di club come la Juventus. E chissà chi può arrivare. Un problema, però, che il Bologna non si vuole porre. Anzi, probabilmente da Casteldebole si vuole lanciare un segnale, dopo un’estate che ha visto partire tanti pezzi pregiati: non è finito il progetto. E lo si vuole mandare non solo a parole, ma anche con i fatti: partire da Miranda, quello che ha fatto tutta la differenza del mondo anche nell’ultima uscita, da subentrato, sarebbe un primo tassello.

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