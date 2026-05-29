Bologna-Miranda rinnovo fino al 2028: con Tedesco può esplodere. Il precedente di Angelino

Juan Miranda e il Bologna continueranno assieme per questa stagione certamente e con il nuovo contratto, formalmente, anche per la prossima. È ciò che emerge dalla giornata odierna che ha visto il club scegliere il nuovo tecnico e attivare la clausola che lega lo spagnolo al club fino al 2028.

Due mossi fondamentali per il futuro tecnico della squadra, unite da un percorso comune di miglioramento. Tra i ruoli più valorizzati dal modo di giocare del tecnico italo-tedesco ex Lipsia ci sono sicuramente gli esterni. Sia quelli difensivi che quelli offensivi nel gioco di tedesco trovarono la loro esaltazione.

Miranda, crescita continua

Il terzino sinistro iberico arrivato dal Betis Siviglia a parametro zero nell’estate del 2024 aveva firmato un triennale con opzione per una quarta stagione in rossoblù. In queste prime due annate al Bologna, Miranda è andato in crescendo.

Nella prima annata ha messo a referto 6 assist, tutti in Serie A, distribuiti durante l’intera annata. Poi, quest’anno dopo un’iniziale astinenza ha pareggiato i numeri del 2024/25 segnando anche una rete. Un piccola crescita nei numeri, confermata anche nelle impressioni migliorando anche l’aspetto difensivo.

Il futuro della fascia sinistra del Bologna, con l’attivazione della clausola di rinnovo per un’ulteriore annata, parla spagnolo.

Tedesco può fare la differenza

L’arrivo di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna è un’ottima notizia per Juan Miranda. Gli esterni difensivi sono tra i ruoli meglio sfruttati nel gioco del tecnico italo-tedesco. Infatti, già in passato alcuni giocatori nello stesso ruolo di Miranda, hanno trovato una svolta nella loro annata.

Un esempio? Angelino, terzino della Roma che quest’anno ha attraversato una stagione complicatissima per via degli infortuni. Il terzino spagnolo, nell’annata 2021/22, da dicembre quando Tedesco è subentrato a Jesse Marsch aveva cambiato passo.

L’ex Manchester City in quella seconda parte di stagione, agli ordini del mister di Rossano, aveva messo a segno due reti e servito 8 assist. Numeri importanti per uno scorcio, per quanto ampio di annata, che fanno ben sperare per una ulteriore crescita di Miranda che ha tutti i mezzi tecnici per brillare nel nuovo Bologna di Tedesco.

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