Bologna, ecco la vittoria in casa: il Dall’ara torna a cantare

Il Bologna ha festeggiato il centesimo anniversario dello Stadio Renato Dall’Ara nel migliore dei modi, ossia con la vittoria interna contro il neopromosso Monza. Pobega e Bernardeschi hanno ribaltato l’iniziale vantaggio del solito Varela, con un super Skorupski che nel finale ha anche parato il rigore del possibile pareggio biancorosso. L’effetto Palladino si fa sentire: quella contro i brianzoli è il terzo successo consecutivo, il primo in casa dopo ben 202 giorni di digiuno. Adesso, finalmente, lo stadio rossoblù è tornato a cantare.

Il Bologna sconfigge anche il Monza e torna a regalare una vittoria al popolo del Dall’Ara: tre successi di fila per i ragazzi di Palladino

Come scrive Gianmarco Marchini su Il Resto del Carlino, l’ultimo successo interno del Bologna risaliva addirittura al 12 aprile 2026, quando gli emiliani superarono il Lecce con il punteggio d 2-0. Lo stesso vale per la classifica: era da parecchio che i rossoblù non si trovavano nella parte sinistra della graduatoria. Grazie ai 9 punti raccolti nelle ultime tre giornate contro Cagliari, Milan e Monza, ecco che la squadra di Raffaele Palladino si trova ora in ottava posizione con 14 punti.

Una vera e propria rinascita, soprattutto dopo il difficilissimo avvio di campionato che ha portato anche all’esonero lampo di Domenico Tedesco. L’era Palladino è iniziata dopo la quarta giornata di campionato, con il Bologna che aveva collezionato solo un punto (frutto di 3 ko con Lazio, Atalanta e Napoli e di un pareggio con il Sassuolo).

Dalla quinta giornata in poi, però, ecco la ripresa: l’ex tecnico di Monza, Fiorentina e Atalanta ha condotto la squadra con sapienza, migliorando la qualità del gioco e portando a un netto miglioramento del rendimento. In 6 partite, infatti, la gestione Palladino ha fruttato un pareggio (contro il Torino), una sconfitta (contro l’Inter campione d’Italia) e 4 vittorie, tre delle quali contro una big come il Milan e due contro due squadre in ottima forma come il Cagliari e il Monza.

Adesso, però, il Bologna gioca anche bene: la difesa è efficace e l’attacco sta iniziando a ingranare, con ben 8 reti segnate nelle ultime tre gare (2-0 a Cagliari, 4-2 a San Siro e ora 2-1 contro il Monza). Palladino è riuscito a risollevare il morale dei suoi giocatori e del popolo rossoblù, dando finalmente un’identità alla squadra.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook