Le PAGELLE di Bologna-Monza (2-1)

Un pomeriggio finalmente da sorrisi al Dall’Ara per i Rossoblù: Bologna-Monza termina 2-1, con i gol di Pobega e Bernardeschi, ma soprattutto con le parate di Lukasz Skorupski. Ecco i nostri voti.

Bologna-Monza, le pagelle: Skorupski in cattedra e tante belle conferme

Skorupski 8 – Eccolo Lukasz, eccolo prendersi finalmente le sue rivincite. Le sue mani sono su questa partita, e se lo merita: il rigore parato, l’ultimo tiro insidioso tenuto lì. Bravo!

Vitik 6,5 – Prima da titolare e ottima risposta al suo mister che gli ha dato fiducia. Bravo in fase difensiva, ma soprattutto in fase di spinta, cercando spazi e proponendosi.

Dal 74′ Darmian 6 – Entra in una fase non semplice ed è bravo a gestire la situazione.

Casale 7 – Il capocannoniere della Serie A tenuto a bada, quasi fatto uscire dalla partita tranne per il gol su rigore: questa frase riassume quanto questo giocatore sia cambiato in questa sua seconda “vita” in Rossoblù.

Theate 6 – Compensiamo il rigore abbastanza ingenuo con quello che meritatamente si va a guadagnare. Aggiungiamo un secondo tempo in crescendo difensivamente e otteniamo una sufficienza piena.

Zortea 6 – Un rigore causato abbastanza discutibile, ma in generale ha fatto meno bene rispetto alla ottima serata di San Siro. Tutto sommato sufficiente.

Dal 82′ Amondarain S.V

Ferguson 6,5 – Ormai è abitudine e lo ha detto anche Palladino: se sta così, non c’è motivo di toglierlo. E anche oggi lo trovi ovunque a mettere il piede, a dare il suo contributo.

Pobega 7,5 – Secondo gol in campionato, questo ancora più bello, e tanta solita sostanza in mezzo al campo che è necessaria a questo Bologna: si sta imponendo e a ragione.

Dal 74′ El Azzouzi 6 – Torna pian piano ad accumulare minuti, e Palladino sembra vederlo per le sue rotazioni future.

Miranda 6,5 – Una spina nel fianco che sta tornando sui livelli della sua prima stagione in Rossoblù. Altro assist, altra buona partita per lo spagnolo, a tutto tondo.

Bernardeschi 7 – Gol su rigore, e va bene. Ma ormai Berna è tanto altro per il Bologna: il vero regista offensivo, che cambia volto alla squadra e che, giustamente, ha tutti i suoi meriti.

Dal 82′ Dovbyk 6 – Se lo merita il voto, perché anche lui ha dato piccole risposte a Palladino: è entrato proprio bene, e questo serve.

Cambiaghi 6,5 – Va bene, non ha ancora trovato la via della rete, ma quanto da al Bologna Nicolò Cambiaghi? Sempre più in fiducia, sempre più un fattore là davanti.

Odgaard 6,5 – Se c’erano dubbi sul suo apporto da riferimento centrale, questa partita li ha spazzati via quasi tutti. Jens lotta da punta vera e si muove come suo solito per pulire e gestire palloni. Dire utile è quasi riduttivo.

Dal 64′ Mbangula 6 – Non si vede molto, ma quando si vede può sempre creare pericolosità: peccato per quel gol divorato alla fine.

All. Palladino 7 – Riporta la vittoria al Dall’Ara dopo sei mesi, con una squadra che è lontana parente ormai di quella di inizio stagione. Coinvolge tutti e tutti gli danno risposte: ora sì che è il “suo” Bologna, ed è giusto guardare con fiducia al futuro.

MONZA: Tornqvist 6; Kouadio 5,5 (dal 66′ Toure 5,5), Lucchesi 5, Goglichidze 6; Birindelli 6, Foe-Ondoa 6, Colombo 5,5 (dal 66′ Mout 5), Mangas 6; Mota 6 (dal 71′ Ngonge 5,5), Zeballos 5,5 (dal 46′ Robinson 6); Varela 5,5 (dal 71′ Cutrone 5). All. Juric 6

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