Verso Napoli-Bologna: Tedesco in tribuna e le ultime dall’infermeria

Il Bologna di Tedesco torna al lavoro domani pomeriggio. A Casteldebole la squadra si ritroverà alle 18 per iniziare a mettere nel mirino il Napoli. La sfida con gli azzurri sarà una sfida fondamentale per i rossoblù, reduci dal pareggio ottenuto in extremis contro il Sassuolo e che ora dovranno dimostrare le lezioni imparate in queste prime settimane, dando quindi continuità al primo risultato utile della stagione.

Tedesco, niente panchina in Napoli-Bologna

Domenico Tedesco, però, dovrà seguire la partita da una posizione diversa dal solito. L’espulsione rimediata nel finale del derby lo costringerà infatti a saltare la panchina. A guidare la squadra, come riporta Dario Cervellati sul Corriere dello Sport, sarà dunque Andrea Tarozzi, vice dell’allenatore rossoblù, con il quale Tedesco resterà comunque in costante collegamento. L’obiettivo sarà mantenere inalterate indicazioni e gestione, nonostante la distanza tra campo e panchina.

Il Bologna cerca risposte dopo il Sassuolo

Dopo le due sconfitte che avevano aperto il campionato, il punto conquistato contro il Sassuolo ha permesso al Bologna di sbloccare la classifica e ritrovare un minimo di fiducia. Il pareggio arrivato nel finale ha evitato un’altra battuta d’arresto, ma contro il Napoli servirà qualcosa in più. Gli azzurri alzeranno il livello della difficoltà e Tedesco si aspetta una squadra più convinta, intensa e soprattutto più incisiva nei momenti decisivi.

Verso Napoli-Bologna: la situazione infortuni

La ripresa degli allenamenti sarà anche l’occasione per iniziare a valutare le condizioni dell’organico. Prosegue infatti il percorso di recupero di Riccardo Orsolini e Oussama El Azzouzi, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni. Per i due giocatori il rientro non è ancora all’orizzonte immediato: l’obiettivo è quello di tornare a disposizione dopo la sosta.

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